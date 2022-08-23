Vücudunda çok sayıda yara ve morluk tespit edilen Kadir'in kafa kırığı nedeniyle beyin kanaması sonucu öldüğü tespit edilirken, ölümünden önce babası tarafından şiddete maruz kaldığı, duvardan duvara atıldığı, uyuşturucu içirilmeye çalışıldığı belirlendi. Gezer'in, oğlunu vücudunun her tarafında yara oluşturacak şekilde canavarca bir hisle yaralayıp öldürdüğü gerekçesiyle, 'Kasten öldürme' ve diğer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 45 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılması talep edildi.