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Haberler Yaşam Son dakika: 3 yaşındaki Kadir Gezeri' öldürmüştü! Her satırı vahşet: Cani babanın işkenceleri adli tıp raporunda
Giriş Tarihi: 23.08.2022 07:11 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 07:13

Son dakika: 3 yaşındaki Kadir Gezeri' öldürmüştü! Her satırı vahşet: Cani babanın işkenceleri adli tıp raporunda

Son dakika haberi: Ankara'da piknik tüpüyle döverek işkence yapan ve darp sonucu 3 yaşındaki oğlunu öldüren Onur Gezer'e istenen ceza belli oldurken, talihsiz çocuğun babası tarafından gördüğü eziyet adli tıp kurumu raporunda ortaya çıktı.

Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: 3 yaşındaki Kadir Gezeri’ öldürmüştü! Her satırı vahşet: Cani babanın işkenceleri adli tıp raporunda

Vücudunda çok sayıda yara ve morluk tespit edilen Kadir'in kafa kırığı nedeniyle beyin kanaması sonucu öldüğü tespit edilirken, ölümünden önce babası tarafından şiddete maruz kaldığı, duvardan duvara atıldığı, uyuşturucu içirilmeye çalışıldığı belirlendi. Gezer'in, oğlunu vücudunun her tarafında yara oluşturacak şekilde canavarca bir hisle yaralayıp öldürdüğü gerekçesiyle, 'Kasten öldürme' ve diğer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 45 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılması talep edildi.

Son dakika: 3 yaşındaki Kadir Gezeri’ öldürmüştü! Her satırı vahşet: Cani babanın işkenceleri adli tıp raporunda

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaklaşık 9 ay önce cezaevinden çıkan 28 yaşındaki Onur Gezer, 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i dövdü. Küçük çocuğun fenalaşmasının ardından cani baba oğlunu soğuk su ile yıkadı. Oğlunun fenalaşması üzerine hastaneye götüren baba Onur Gezer, 'duvardan düştüğünü' söyledi. Talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Gezer ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: 3 yaşındaki Kadir Gezeri’ öldürmüştü! Her satırı vahşet: Cani babanın işkenceleri adli tıp raporunda

ÇOCUĞUNA UYUŞTURUCU MADDE VERMEYE ÇALIŞMIŞ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gezer'in komşuları ifadelerinde dehşeti anlattı. Tanık olarak ifade veren F.Y., Onur Gezer'in yan komşusu olduğunu, Kadir'in yüzünde çoğu zaman morluklar gördüğünü, Kadir'e sorduğunda babasının yaptığını söylediğini, sürekli darp edildiği sırada sesini duyduklarını söyledi.

Son dakika: 3 yaşındaki Kadir Gezeri’ öldürmüştü! Her satırı vahşet: Cani babanın işkenceleri adli tıp raporunda

Tanık H.D., Onur Gezer'in oğluna piknik tüpüyle vurduğunu, devamlı işkence yaptığını, olay gününde Kadir'in kan içinde hastaneye götürüldüğünü duyduğunu ifade etti. E.D. ise, Onur Gezer'in Kadir'e evde bulunan uyuşturucu maddeyi içirmeye çalıştığını gördüğünü, çocuğun uyuşturucu içmek istemeyince yumruk atarak darp etmeye başladığını ifade etti.

Son dakika: 3 yaşındaki Kadir Gezeri’ öldürmüştü! Her satırı vahşet: Cani babanın işkenceleri adli tıp raporunda

'KURTARMAYA ÇALIŞTIK AMA İZİN VERMEDİ'
Tanık B.Y., olaydan 3 ay önce Onur Gezer'in eşi K. Gezer'in evden ayrıldığını söyleyerek, "Olay gününde akşam saatlerinde Kadir'in çığlıklarını duydum. Dışarı çıkığımda Onur, Kadir'i evin aşağısında bulunan uçurum tarafına götürüp 'Seni dışarı atacağım' diyerek bağırdı. Yanlarına gittiğimde Kadir sanki bitkisel hayatta gibiydi, kendinde değildi.

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