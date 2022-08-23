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Son dakika: 3 yaşındaki Kadir Gezeri' öldürmüştü! Her satırı vahşet: Cani babanın işkenceleri adli tıp raporunda
Giriş Tarihi: 23.08.2022 07:11
Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
07:13
Son dakika: 3 yaşındaki Kadir Gezeri' öldürmüştü! Her satırı vahşet: Cani babanın işkenceleri adli tıp raporunda
Son dakika haberi: Ankara'da piknik tüpüyle döverek işkence yapan ve darp sonucu 3 yaşındaki oğlunu öldüren Onur Gezer'e istenen ceza belli oldurken, talihsiz çocuğun babası tarafından gördüğü eziyet adli tıp kurumu raporunda ortaya çıktı.