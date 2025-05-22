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SON DAKİKA | 34 milyonluk vurgun yapmıştı Bankacı Perihan'ın ifadesi ortaya çıktı: ‘Beni bu işlere nişanlım sürükledi’
Giriş Tarihi: 22.05.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
07:01
SON DAKİKA | 34 milyonluk vurgun yapmıştı Bankacı Perihan'ın ifadesi ortaya çıktı: ‘Beni bu işlere nişanlım sürükledi’
Son dakika haberi: Konya'nın Ereğli ilçesinde çalıştığı özel bankadan 43 müşteriye ait 34 milyon lirayı zimmetine geçirdiği tespit edilmesi üzerine tutuklanan Perihan Yazar (38) ve nişanlısı Settar Arslan (37) hakkında soruşturma tamamlandı. Sevgililer hakkında 21'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Perihan Yazar ifadesinde borçlarının olduğunu söyleyerek bu işe kendisini nişanlısının yönlendirdiğini söyledi.