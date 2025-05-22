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Haberler Yaşam SON DAKİKA | 34 milyonluk vurgun yapmıştı Bankacı Perihan'ın ifadesi ortaya çıktı: ‘Beni bu işlere nişanlım sürükledi’
Giriş Tarihi: 22.05.2025 07:00 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 07:01

SON DAKİKA | 34 milyonluk vurgun yapmıştı Bankacı Perihan'ın ifadesi ortaya çıktı: ‘Beni bu işlere nişanlım sürükledi’

Son dakika haberi: Konya'nın Ereğli ilçesinde çalıştığı özel bankadan 43 müşteriye ait 34 milyon lirayı zimmetine geçirdiği tespit edilmesi üzerine tutuklanan Perihan Yazar (38) ve nişanlısı Settar Arslan (37) hakkında soruşturma tamamlandı. Sevgililer hakkında 21'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Perihan Yazar ifadesinde borçlarının olduğunu söyleyerek bu işe kendisini nişanlısının yönlendirdiğini söyledi.

TOLGA YANIK
SON DAKİKA | 34 milyonluk vurgun yapmıştı Bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı: ‘Beni bu işlere nişanlım sürükledi’

Son dakika haberi: Özel bankanın avukatları Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, şubelerinde çalışan Perihan Yazar'ın 2024 yılının Mart ve Haziran ayları arasında zimmetine milyonlarca TL para geçirdiğini belirterek şikayetçi oldu.

SON DAKİKA | 34 milyonluk vurgun yapmıştı Bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı: ‘Beni bu işlere nişanlım sürükledi’

Bunun üzerine Yazar ve paranın bir kısmını gönderdiği belirlenen nişanlısı Settar Arslan geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gözaltına alındı. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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SON DAKİKA | 34 milyonluk vurgun yapmıştı Bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı: ‘Beni bu işlere nişanlım sürükledi’

21'ER YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Perihan Yazar ve Settar Arslan hakkında '5411 Sayılı Bankacılık Kanuna Aykırılık' suçundan 21'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

SON DAKİKA | 34 milyonluk vurgun yapmıştı Bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı: ‘Beni bu işlere nişanlım sürükledi’

'BENİ BU İŞE NİŞANLIM YÖNLENDİRDİ'

İddianamede Perihan Yazar'ın ifadesine yer verildi. Kendisini nişanlısının yönlendirdiğini belirten Yazar, "49 farklı müşterinin hesabından işlem yaptım. Bunu da kendi borçlarımı, nişanlımın borçlarını ödemek ve vade dönüşümlerinde aldığı paraları yerine koymak maksadıyla yaptım.

SON DAKİKA | 34 milyonluk vurgun yapmıştı Bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı: ‘Beni bu işlere nişanlım sürükledi’

Tanıdığım 25 farklı kişinin bu banka dışındaki hesaplarına paraları aktardım. Paraların büyük kısmını kendime ait farklı banka hesaplarına yatırttım. 1 milyon 500 bin TL'lik kısmı ile borçlarımı ödedim.