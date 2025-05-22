SON DAKİKA | 34 milyonluk vurgun yapmıştı Bankacı Perihan’ın ifadesi ortaya çıktı: ‘Beni bu işlere nişanlım sürükledi’

'BENİ BU İŞE NİŞANLIM YÖNLENDİRDİ'



İddianamede Perihan Yazar'ın ifadesine yer verildi. Kendisini nişanlısının yönlendirdiğini belirten Yazar, "49 farklı müşterinin hesabından işlem yaptım. Bunu da kendi borçlarımı, nişanlımın borçlarını ödemek ve vade dönüşümlerinde aldığı paraları yerine koymak maksadıyla yaptım.



