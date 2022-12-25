Haberler
Yaşam
Son dakika: 37 milyonluk vurgunda flaş gelişme! İkizler paraları böyle yemiş
Giriş Tarihi: 25.12.2022 06:30
Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
06:32
Son dakika: 37 milyonluk vurgunda flaş gelişme! İkizler paraları böyle yemiş
Son dakika haberi: İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 28 yaşındaki ikiz kardeşler Rıdvan ile Kaan Telek'in yönettiği 28 kişilik bahis çetesi operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı. 37 milyon liralık vurgun yapan ikiz kardeşler Rıdvan ve Kaan Telek, lüks bir hayat yaşadı. Rıdvan Telek'in lüks tatillerde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.