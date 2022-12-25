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Haberler Yaşam Son dakika: 37 milyonluk vurgunda flaş gelişme! İkizler paraları böyle yemiş
Giriş Tarihi: 25.12.2022 06:30 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 06:32

Son dakika: 37 milyonluk vurgunda flaş gelişme! İkizler paraları böyle yemiş

Son dakika haberi: İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 28 yaşındaki ikiz kardeşler Rıdvan ile Kaan Telek'in yönettiği 28 kişilik bahis çetesi operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı. 37 milyon liralık vurgun yapan ikiz kardeşler Rıdvan ve Kaan Telek, lüks bir hayat yaşadı. Rıdvan Telek'in lüks tatillerde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK
Son dakika: 37 milyonluk vurgunda flaş gelişme! İkizler paraları böyle yemiş

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı faaliyet yürüten bahis çetelerine göz açtırmıyor. Siber polis 28 yaşındaki ikiz kardeşler Rıdvan ile Kaan Telek'in yönettiği 28 kişilik bahis çetesi 2 ay boyunca teknik takiple izledi.

Son dakika: 37 milyonluk vurgunda flaş gelişme! İkizler paraları böyle yemiş

Polisler çetenin finansal hareketlerini mercek altına alıp, detaylı araştırmalar yaptı. Şüphelilerin polise yakalanmamak için işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları üzerinden hesaplar açıp para trafiğini bu şekilde yürüttüklerini belirledi.

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Son dakika: 37 milyonluk vurgunda flaş gelişme! İkizler paraları böyle yemiş

Paravan şirket kurarak banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştiren çete üyelerinin suçtan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklara dönüştürdükleri tespit edildi.

Son dakika: 37 milyonluk vurgunda flaş gelişme! İkizler paraları böyle yemiş

DİĞER İKİZ MAKEDONYA'DA YAŞIYOR
Yasa dışı bahis organizasyonunun ikiz kardeşler tarafından yönetildiği, kardeşlerden Kaan Telek'in.'nin suç çetesini yönetmek için Makedonya'da bulunduğu anlaşıldı.

Son dakika: 37 milyonluk vurgunda flaş gelişme! İkizler paraları böyle yemiş

Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri kazanç ile rezidanslarda lüks bir yaşam sürdürdükleri ve bu suçtan yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

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