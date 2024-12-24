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SON DAKİKA | 400 bin liralık sigorta parası için eşini uçurumdan atmıştı! Kelebekler Vadisi vahşetinde şok eden gelişme!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 07:14
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
07:17
SON DAKİKA | 400 bin liralık sigorta parası için eşini uçurumdan atmıştı! Kelebekler Vadisi vahşetinde şok eden gelişme!
Son dakika haberi: Muğla Fethiye'nin dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi vahşetinde şok eden bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık sigorta parasını alabilmek için uçurumdan aşağı ittiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanan sanık Hakan Aysal lehine itirazda bulundu.