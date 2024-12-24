SON DAKİKA | 400 bin liralık sigorta parası için eşini uçurumdan atmıştı! Kelebekler Vadisi vahşetinde şok eden gelişme!

Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir.



