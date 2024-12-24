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Haberler Yaşam SON DAKİKA | 400 bin liralık sigorta parası için eşini uçurumdan atmıştı! Kelebekler Vadisi vahşetinde şok eden gelişme!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 07:17

SON DAKİKA | 400 bin liralık sigorta parası için eşini uçurumdan atmıştı! Kelebekler Vadisi vahşetinde şok eden gelişme!

Son dakika haberi: Muğla Fethiye'nin dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi vahşetinde şok eden bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık sigorta parasını alabilmek için uçurumdan aşağı ittiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanan sanık Hakan Aysal lehine itirazda bulundu.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA | 400 bin liralık sigorta parası için eşini uçurumdan atmıştı! Kelebekler Vadisi vahşetinde şok eden gelişme!

Son dakika haberi: İstanbul'dan tatil için Fethiye'ye götürdüğü 7 aylık eşi Semra Aysal, dünyaca ünlü Kelebekler Vadisine düşerek ölen Hakan Aysal, genç kadını 400 bin liralık sigorta parasını alabilmek için uçurumdan attığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar, Bölge İdare Mahkemesi ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından da onandı. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Taş ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adına karara itiraz etti.

SON DAKİKA | 400 bin liralık sigorta parası için eşini uçurumdan atmıştı! Kelebekler Vadisi vahşetinde şok eden gelişme!

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Taş tarafından yapılan itirazda, "Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan "kuşkudan sanık yararlanır" ilkesi uyarınca sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesidir.

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SON DAKİKA | 400 bin liralık sigorta parası için eşini uçurumdan atmıştı! Kelebekler Vadisi vahşetinde şok eden gelişme!

Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz" denildi.

SON DAKİKA | 400 bin liralık sigorta parası için eşini uçurumdan atmıştı! Kelebekler Vadisi vahşetinde şok eden gelişme!

KESİN VE AÇIK İSPATA DAYANMALIDIR

İtirazda şu ifadeler yer aldı: "Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır.

SON DAKİKA | 400 bin liralık sigorta parası için eşini uçurumdan atmıştı! Kelebekler Vadisi vahşetinde şok eden gelişme!

Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir.

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