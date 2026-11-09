Son dakika! 8 aylık eşini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü: Cani kocanın akıl sağlığı yalanını adli tıp bozdu

CEZAİ SORUMLULUĞU 'TAM'

Sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için dosya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nun hazırladığı raporda; sanığın suç tarihi olan 14 Ağustos 2024'te işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta herhangi bir akıl hastalığı ya da zeka geriliği bulunmadığı, cezai sorumluluğunun tam olduğu resmi olarak belirlendi.