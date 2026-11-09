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Son dakika! 8 aylık eşini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü: Cani kocanın akıl sağlığı yalanını adli tıp bozdu
Giriş Tarihi: 09.11.2026 07:26
Güncelleme Tarihi: 09.11.2026 07:27
Son dakika! 8 aylık eşini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü: Cani kocanın akıl sağlığı yalanını adli tıp bozdu
Son dakika haberi! Bağcılar'da 2 yıl önce 8 aylık eşi Kıymet Çetinkaya'yı boğazından bıçaklayarak öldüren İsa Çetinkaya'nın yargılandığı davanın gerekçeli kararına SABAH ulaştı. Mahkemenin, 'Eşe Karşı Kasten Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gerekçeli kararda; katil zanlısı Çetinkaya'nın 'halüsinasyon gördüğü ve akıl sağlığının yerinde olmadığı' iddiasını, Adli Tıp Kurumu raporunun bozduğuna dikkat çekildi. Raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu vurgulandı.