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Giriş Tarihi: 09.11.2026 07:26 Güncelleme Tarihi: 09.11.2026 07:27

Son dakika! 8 aylık eşini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü: Cani kocanın akıl sağlığı yalanını adli tıp bozdu

Son dakika haberi! Bağcılar'da 2 yıl önce 8 aylık eşi Kıymet Çetinkaya'yı boğazından bıçaklayarak öldüren İsa Çetinkaya'nın yargılandığı davanın gerekçeli kararına SABAH ulaştı. Mahkemenin, 'Eşe Karşı Kasten Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gerekçeli kararda; katil zanlısı Çetinkaya'nın 'halüsinasyon gördüğü ve akıl sağlığının yerinde olmadığı' iddiasını, Adli Tıp Kurumu raporunun bozduğuna dikkat çekildi. Raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu vurgulandı.

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Batuhan ALTINBAŞ
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Son dakika! 8 aylık eşini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü: Cani kocanın akıl sağlığı yalanını adli tıp bozdu

Son dakika... Olay, 14 Ağustos 2024 tarihinde Bağcılar'da meydana geldi. İsa Çetinkaya, 8 ay önce evlendiği eşi Kıymet Çetinkaya'yı bıçakla yaraladıktan sonra polisi arayıp kendini ihbar etmişti. Gözaltına alınan İsa Çetinkaya tutuklanırken, hastaneye kaldırılan Kıymet Çetinkaya ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Son dakika! 8 aylık eşini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü: Cani kocanın akıl sağlığı yalanını adli tıp bozdu

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada gerekçeli karar açıklandı.

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Son dakika! 8 aylık eşini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü: Cani kocanın akıl sağlığı yalanını adli tıp bozdu

CİNAYETİ HALİSÜNASYONA BAĞLADI

Sanık İsa Çetinkaya savunmasında, olay günü evdeyken halüsinasyon görmeye başladığını, eşinin kendisini zehirleyeceğini veya öldüreceğini düşündüğünü iddia etti. Mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdığını, bıçak darbelerinin sayısını hatırlamadığını ve pişman olduğunu öne sürdü. Ancak Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor, gerçeği ortaya çıkardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika! 8 aylık eşini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü: Cani kocanın akıl sağlığı yalanını adli tıp bozdu

CEZAİ SORUMLULUĞU 'TAM'

Sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için dosya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nun hazırladığı raporda; sanığın suç tarihi olan 14 Ağustos 2024'te işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta herhangi bir akıl hastalığı ya da zeka geriliği bulunmadığı, cezai sorumluluğunun tam olduğu resmi olarak belirlendi.

Son dakika! 8 aylık eşini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü: Cani kocanın akıl sağlığı yalanını adli tıp bozdu

VÜCUTTA 2'Sİ ÖLÜMCÜL 15 KESİCİ ALET YARASI SAPTANDI

Olay yeri inceleme tutanakları ve Adli Tıp raporundaki vahşetin detayları kan dondurdu. Maktul Kıymet Çetinkaya'nın vücudunda 9'u kesici delici alet yarası olmak üzere toplam 15 adet kesici alet vasfında yara tespit edildi. Bu yaralardan ikisinin öldürücü nitelikte olduğu, iç organ yaralanmalarından gelişen iç kanama sonucunda maktulün hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca sanığın olay anında iki bıçak kullandığı da gerekçeli kararda yer aldı.

Son dakika! 8 aylık eşini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü: Cani kocanın akıl sağlığı yalanını adli tıp bozdu

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık İsa Çetinkaya'nın savunmalarındaki çelişkilere, haksız tahrik hükümlerinden yararlanma çabalarına ve Adli Tıp raporuna dikkat çekti. Sanığın eşine karşı kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar verildi. Sanık İsa Çetinkaya, TCK 82 kapsamında "Eşe Karşı Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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