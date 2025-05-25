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SON DAKİKA | Adana'da emekli polis dehşeti! Eski eşini başından vurdu yakalanacağını anlayınca...
Giriş Tarihi: 25.05.2025 08:21
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
08:24
SON DAKİKA | Adana'da emekli polis dehşeti! Eski eşini başından vurdu yakalanacağını anlayınca...
Son dakika haberi: Adana'da emekli polis memuru Recep Ç. (54), eski eşi Esengül Kaya'yı (48) çalıştığı büfede tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Recep Ç., jandarma ekiplerince durdurulmak istenince aynı tabancayla kendini de vurup, ağır yaralandı.