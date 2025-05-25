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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Adana'da emekli polis dehşeti! Eski eşini başından vurdu yakalanacağını anlayınca...
Giriş Tarihi: 25.05.2025 08:21 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 08:24

SON DAKİKA | Adana'da emekli polis dehşeti! Eski eşini başından vurdu yakalanacağını anlayınca...

Son dakika haberi: Adana'da emekli polis memuru Recep Ç. (54), eski eşi Esengül Kaya'yı (48) çalıştığı büfede tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Recep Ç., jandarma ekiplerince durdurulmak istenince aynı tabancayla kendini de vurup, ağır yaralandı.

DHA
SON DAKİKA | Adana’da emekli polis dehşeti! Eski eşini başından vurdu yakalanacağını anlayınca...

Son dakika haberi: Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Emekli polis memuru Recep Ç., eski eşi Esengül Kaya'nın çalıştığı büfeye gitti.

SON DAKİKA | Adana’da emekli polis dehşeti! Eski eşini başından vurdu yakalanacağını anlayınca...

Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Ç., yanındaki tabancayla eski eşinin başına ateş etti.

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SON DAKİKA | Adana’da emekli polis dehşeti! Eski eşini başından vurdu yakalanacağını anlayınca...

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA | Adana’da emekli polis dehşeti! Eski eşini başından vurdu yakalanacağını anlayınca...

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Esengül Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SON DAKİKA | Adana’da emekli polis dehşeti! Eski eşini başından vurdu yakalanacağını anlayınca...

Kaya'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.