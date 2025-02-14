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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Adana'da kayınpeder ile 2 damadını katleden cani vahşeti anlattı: Sevgilim iş yerinde tacize uğradığını söyleyince...
Giriş Tarihi: 14.02.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:12

SON DAKİKA! Adana'da kayınpeder ile 2 damadını katleden cani vahşeti anlattı: Sevgilim iş yerinde tacize uğradığını söyleyince...

Son dakika haberi... Adana'da sevgilisini taciz ettiği iddiasıyla kayınbaba ve 2 damadını öldüren Talat Ateş, "Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı" dedi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanırken, planlı vahşeti de ifadesinde tek tek anlattı. İşte kan donduran olayın detayları!

Ziya RAMOĞLU
SON DAKİKA! Adana’da kayınpeder ile 2 damadını katleden cani vahşeti anlattı: Sevgilim iş yerinde tacize uğradığını söyleyince...

Son dakika haberi! Adana'da medikal firmasında stajyer olan 17 yaşındaki sevgilisi A.A.'nın taciz edildiğini iddia ederek Fuat Kalaycık (64) ile damatları Oğuzhan Söylemezler (28) ile Özgür Ozan Ekinci'yi (43) öldüren Talat Ateş (20) ifadesinde, "Sevgilim A.A. bana iş yerinde tacize uğradığını söyledi.

SON DAKİKA! Adana’da kayınpeder ile 2 damadını katleden cani vahşeti anlattı: Sevgilim iş yerinde tacize uğradığını söyleyince...

Eve gittim ruhsatsız tabancalarımı aldım ve iş yerine geldim. 3 kişiyi öldürdüm. Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine konuldu.

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SON DAKİKA! Adana’da kayınpeder ile 2 damadını katleden cani vahşeti anlattı: Sevgilim iş yerinde tacize uğradığını söyleyince...

Soldan sağa: Ozan Ekinci, Kayınbaba, Oğuzhan Söylemezler

ÇİFTE TABANCA

Olay, 10 Şubat'ta Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'ndaki bir medikal ürünler satan iş yerinde meydana geldi. İş yerine çift tabancayla giren Talat Ateş, önce Fuat Kalaycık'ı vurdu.

SON DAKİKA! Adana’da kayınpeder ile 2 damadını katleden cani vahşeti anlattı: Sevgilim iş yerinde tacize uğradığını söyleyince...

Daha sonra arkadaşı tarafından çıkarılan Ateş tekrar içeri girerek bu kez Özgür Ozan Ekinci ve Oğuzhan Söylemezler'e kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Adana’da kayınpeder ile 2 damadını katleden cani vahşeti anlattı: Sevgilim iş yerinde tacize uğradığını söyleyince...

3 kişiyi öldüren Talat Ateş, Sarıçam ilçesinde suç aleti tabancalarla birlikte yakalandı. Olay anı işyeri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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