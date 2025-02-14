SON DAKİKA! Adana’da kayınpeder ile 2 damadını katleden cani vahşeti anlattı: Sevgilim iş yerinde tacize uğradığını söyleyince...

Son dakika haberi! Adana'da medikal firmasında stajyer olan 17 yaşındaki sevgilisi A.A.'nın taciz edildiğini iddia ederek Fuat Kalaycık (64) ile damatları Oğuzhan Söylemezler (28) ile Özgür Ozan Ekinci'yi (43) öldüren Talat Ateş (20) ifadesinde, "Sevgilim A.A. bana iş yerinde tacize uğradığını söyledi.