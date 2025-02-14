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SON DAKİKA! Adana'da kayınpeder ile 2 damadını katleden cani vahşeti anlattı: Sevgilim iş yerinde tacize uğradığını söyleyince...
Giriş Tarihi: 14.02.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
12:12
SON DAKİKA! Adana'da kayınpeder ile 2 damadını katleden cani vahşeti anlattı: Sevgilim iş yerinde tacize uğradığını söyleyince...
Son dakika haberi... Adana'da sevgilisini taciz ettiği iddiasıyla kayınbaba ve 2 damadını öldüren Talat Ateş, "Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı" dedi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanırken, planlı vahşeti de ifadesinde tek tek anlattı. İşte kan donduran olayın detayları!