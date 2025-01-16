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Haberler Yaşam SON DAKİKA: ADIYAMAN DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Adıyaman'da deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 01:32 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 01:34

SON DAKİKA: ADIYAMAN DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Adıyaman'da deprem mi oldu?

Son Dakika: Adıyaman'da deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle 3.5 büyüklüğündeki deprem vatadaşları korkuttu. Adıyaman'da yaşayan ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? Sorularına yanıt arıyor. Depremin merkezi Gölbaşı olarak açıklarken saatini ise 01:24 olarak duyuruldu. İşte, Adıyaman depremi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…

SON DAKİKA: ADIYAMAN DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Adıyaman’da deprem mi oldu?

Son Dakika: Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar sarsıntının detaylarını arama motorlarında araştırmaya başladı. Depreme ait bilgiler AFAD ve Kandilli verileriyle paylaşıldı. İşte 16 Ocak 2025 Adıyaman depreminin detayları...

SON DAKİKA: ADIYAMAN DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Adıyaman’da deprem mi oldu?

SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA DEPREM!
AFAD verilerine göre Adıyaman Gölbaşı merkez üssünde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km altında kaydedildi.
İşte, detaylar...

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SON DAKİKA: ADIYAMAN DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Adıyaman’da deprem mi oldu?
ADIYAMAN'DA KORKUTAN DEPREM!
Büyüklük 3.5 (ML)
Yer Gölbaşı (Adıyaman)
Tarih(TS) 15/01/2025 22:24:22
Enlem 37.8556
Boylam 37.85
Derinlik 7 (KM)
SON DAKİKA: ADIYAMAN DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Adıyaman’da deprem mi oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: ADIYAMAN DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Adıyaman’da deprem mi oldu?
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