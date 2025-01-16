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SON DAKİKA: ADIYAMAN DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Adıyaman'da deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 01:32
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
01:34
SON DAKİKA: ADIYAMAN DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Adıyaman'da deprem mi oldu?
Son Dakika: Adıyaman'da deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle 3.5 büyüklüğündeki deprem vatadaşları korkuttu. Adıyaman'da yaşayan ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? Sorularına yanıt arıyor. Depremin merkezi Gölbaşı olarak açıklarken saatini ise 01:24 olarak duyuruldu. İşte, Adıyaman depremi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…