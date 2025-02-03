Haberler
Yaşam
SON DAKİKA: AFAD’dan deprem açıklaması: 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
12:04
SON DAKİKA: AFAD’dan deprem açıklaması: 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün!
Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremlere ilişkin, "Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün" ifadelerini kullandı. Eylem planlarının olduğunu da vurguladı. İşte Akgün'ün açıklamaları…