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Haberler Yaşam SON DAKİKA: AFAD’dan deprem açıklaması: 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 12:04 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:04

SON DAKİKA: AFAD’dan deprem açıklaması: 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün!

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremlere ilişkin, "Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün" ifadelerini kullandı. Eylem planlarının olduğunu da vurguladı. İşte Akgün'ün açıklamaları…

AA
SON DAKİKA: AFAD’dan deprem açıklaması: 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün!

Son dakika: Prof. Dr. Akgün, Ege Denizi'nde deprem fırtınası meydana geldiğini, bunların konumu itibarıyla "doğal depremler" olduğunu ve bölgede depremlerin meydana gelmesini kolaylaştıracak bir jeolojik ortam bulunduğunu söyledi.

SON DAKİKA: AFAD’dan deprem açıklaması: 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün!

Depremlerin olağan bir konumda gerçekleştiğini ama normal aktivite dışında bir süreçle karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

"Elimize ulaşan güncel verilere göre buna 'deprem fırtınası' denebilir. Birbirine yakın belirli büyüklüklerdeki peşi sıra olan depremlerden bahsediyoruz.

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SON DAKİKA: AFAD’dan deprem açıklaması: 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün!

Burada volkanik aktivitenin taze olduğunu biliyoruz. Volkanik aktivitenin gelişmeye başlamasının bu depremlere neden olduğuna dair bir veri yok elimizde.

SON DAKİKA: AFAD’dan deprem açıklaması: 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün!

Olursa da şaşırmayız çünkü alan, aktif volkanizmayı geliştirebilecek bir alan. Bu sönümlenebilir de bir miktar artabilir de. Net bir şey söylemek mümkün değil. Sürekli gözlemleyerek tetikte olmak önemli."

SON DAKİKA: AFAD’dan deprem açıklaması: 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün!

"ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK OLUMSUZ BİR ETKİSİNDEN SÖZ EDEMEYİZ"

Akgün, bölgedeki tsunami riskine ilişkin, "Tsunami gelişebilmesi için 6'nın üzerinde bir deprem olması beklenir. 4,5 ve 5 büyüklüğünde depremlerde de dalga yükselir, kıyıya vurur ama çok hasar yaratacak boyutta değildir. Hasar olması için büyüklüğünün 7'ye yakın olması lazım." şeklinde değerlendirmede bulundu.

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