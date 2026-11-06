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Son dakika | Afyonkarahisar'da katliamın yaşandığı köyün muhtarı SABAH'a konuştu: Cani önüne geleni vurdu
Giriş Tarihi: 06.11.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 06:55
Son dakika | Afyonkarahisar'da katliamın yaşandığı köyün muhtarı SABAH'a konuştu: Cani önüne geleni vurdu
Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da köy köy dolaşarak silahlı saldırı düzenleyen seri katil, 8 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı. Emniyet güçleri 28 yaşındaki katil zanlısı Arif Sefa Özdemir'i Toros marka aracıyla kaçmaya çalışırken yakaladı. Dehşetin yaşandığı köyün muhtarı SABAH'a konuştu. Kıyır Köyü Muhtarı Lütfü Yaşar, ikinci saldırının köylerinde yaşandığını anlattı. İşte şok detaylar!