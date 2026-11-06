Son dakika | Afyonkarahisar’da katliamın yaşandığı köyün muhtarı SABAH’a konuştu: Cani önüne geleni vurdu

Ölenlerin amcasının kızının oğlu ve eşi olduğunu belirten Yaşar, "Aydoğmuş çifti benim akrabam olur. Afyonkarahisar merkezde pazara gitmişler. Saldırı, pazar dönüşü köye 300-400 metre kala yaşanıyor. Saldıran kişi onları, onlar da saldırganı tanımıyor. O an orada oldukları için hedef oluyorlar. Katliam sonrası saldırgan onları çıkarıp aracı gasp ediyor" bilgisini verdi.