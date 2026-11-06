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Giriş Tarihi: 06.11.2026 06:52 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 06:55

Son dakika | Afyonkarahisar'da katliamın yaşandığı köyün muhtarı SABAH'a konuştu: Cani önüne geleni vurdu

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da köy köy dolaşarak silahlı saldırı düzenleyen seri katil, 8 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı. Emniyet güçleri 28 yaşındaki katil zanlısı Arif Sefa Özdemir'i Toros marka aracıyla kaçmaya çalışırken yakaladı. Dehşetin yaşandığı köyün muhtarı SABAH'a konuştu. Kıyır Köyü Muhtarı Lütfü Yaşar, ikinci saldırının köylerinde yaşandığını anlattı. İşte şok detaylar!

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ORHAN TURAN
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Son dakika | Afyonkarahisar’da katliamın yaşandığı köyün muhtarı SABAH’a konuştu: Cani önüne geleni vurdu

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'daki saldırıda okul çıkışında evlerine gitmek için bir araçlarına binen öğretmenler de hedef oldu. İki öğretmen olay yerinde hayatını kaybederken bir öğretmen ise yara almadan kurtuldu.

Son dakika | Afyonkarahisar’da katliamın yaşandığı köyün muhtarı SABAH’a konuştu: Cani önüne geleni vurdu

'YEĞENİMİ DE KATLETTİ'

SABAH'a konuşan Kıyır Köyü Muhtarı Lütfü Yaşar, ikinci saldırının köylerinde yaşandığını anlattı. İlk olarak köy yakınında bir araca düzenlenen saldırıda Seydi Ahmet Aydoğmuş ile Satı Aydoğmuş çifti katledildi.

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Son dakika | Afyonkarahisar’da katliamın yaşandığı köyün muhtarı SABAH’a konuştu: Cani önüne geleni vurdu

Ölenlerin amcasının kızının oğlu ve eşi olduğunu belirten Yaşar, "Aydoğmuş çifti benim akrabam olur. Afyonkarahisar merkezde pazara gitmişler. Saldırı, pazar dönüşü köye 300-400 metre kala yaşanıyor. Saldıran kişi onları, onlar da saldırganı tanımıyor. O an orada oldukları için hedef oluyorlar. Katliam sonrası saldırgan onları çıkarıp aracı gasp ediyor" bilgisini verdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika | Afyonkarahisar’da katliamın yaşandığı köyün muhtarı SABAH’a konuştu: Cani önüne geleni vurdu

Saldırganın tanımadığı kişileri hedef aldığına ilişkin bilgileri de paylaşan muhtar Yaşar, "Bu saldırıyı gerçekleştirean kişi de buralardan değil. Dışarıdan geliyor."

Son dakika | Afyonkarahisar’da katliamın yaşandığı köyün muhtarı SABAH’a konuştu: Cani önüne geleni vurdu

(Kıyır Köyü Muhtarı Lütfü Yaşar)

Dolayısıyla bir husumet ya da anlaşmazlık söz konusu değil. Saldırının gerçekleştiği yerler ise aynı güzergâhta. Yani öyle anlaşılıyor ki önüne çıkana saldırıyor" dedi.

Son dakika | Afyonkarahisar’da katliamın yaşandığı köyün muhtarı SABAH’a konuştu: Cani önüne geleni vurdu

Kıyır Köyü Muhtarı Lütfü Yaşar, olay yerinde çok sayıda pompalı tüfek kartuşları gördüklerini belirtti.

Son dakika | Afyonkarahisar’da katliamın yaşandığı köyün muhtarı SABAH’a konuştu: Cani önüne geleni vurdu

CANİNİN YAKALANMA ANLARI

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