SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında yeni detaylar! "Haluk Levent'ten 1.5 milyon liramı geri alamadım"

4 MİLYON LİRA BORÇ VERİP 40 GÜN SONRA ALDILAR

Diğer şüpheliler Kamil Zeytinci ve Mehmet Zeytinci ise deprem döneminde derneğe 1.100 konteyner teslim ettiklerini belirtti. Haluk Levent'in talebi üzerine borç olarak yaklaşık 4 milyon lira verdiklerini kaydeden Zeytinci kardeşler, parayı 40 gün sonra tahsil edebildiklerini ve işlemlerin tamamen faturalı olduğunu vurguladı.

Şüpheli Selami Demir de 2022 yılında 40 bin lira yardımda bulunduktan sonra borç istenmesi üzerine 1,5 milyon lira borç verdiğini aktardı.