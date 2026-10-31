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Giriş Tarihi: 31.10.2026 07:03 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 07:14

SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında yeni detaylar! "Haluk Levent'ten 1.5 milyon liramı geri alamadım"

Son dakika haberi: AHBAP Derneği soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Yusuf Esat Erişgen'in Haluk Levent tarafından yıllarca mağdur edildiği belirlendi. İşadamı Erişgen, Ahbap Derneği'ne 2021-2022 yıllarında 80 ila 100 bin civarında gıda kolisi teslim ettiğini anlattı. Erişgen ifadesinde, "Derneğe parça parça toplamda 8 ila 10 milyon lira borç verdim. Ancak 4 yıldır bu paranın yaklaşık 1.5 milyon lirasını geri alamadım" dedi.

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Ali Rıza AKBULUT
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SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent’ten 1.5 milyon liramı geri alamadım

Son dakika haberi: Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen 47 tutuklunun bulunduğu soruşturmada 10 şüphelinin tutukluluğuna yapılan itirazlar karara bağlandı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, MASAK raporu ve delil karartma şüphesiyle cezaevinde bulunan 9 şüphelinin tutukluluğunun devamına karar verirken, ticari evrakları gerçek çıkan 1 şüpheliyi adli kontrolle tahliye etti.

SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent’ten 1.5 milyon liramı geri alamadım

"Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada şüphelilerin savcılık ve mahkemedeki ifadeleri dikkat çekti. Şüpheliler, hayali ticaret iddialarını reddederek derneğe milyonlarca liralık gıda ve konteyner teslim ettiklerini, ayrıca borç para verdiklerini beyan etti.

Şüphelilerden Yusuf Esat Erişgen'in Haluk Levent tarafından yıllarca mağdur edildiği ortaya çıktı. İş adamı Erişgen, Ahbap Derneği'ne 2021-2022 yıllarında 80 ila 100 bin civarında gıda kolisi teslim ettiğini anlattı. Erişgen ifadesinde, "Derneğe parça parça toplamda 8 ila 10 milyon lira borç verdim. Ancak 4 yıldır bu paranın yaklaşık 1,5 milyon lirasını geri alamadım" dedi.

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SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent’ten 1.5 milyon liramı geri alamadım

4 MİLYON LİRA BORÇ VERİP 40 GÜN SONRA ALDILAR

Diğer şüpheliler Kamil Zeytinci ve Mehmet Zeytinci ise deprem döneminde derneğe 1.100 konteyner teslim ettiklerini belirtti. Haluk Levent'in talebi üzerine borç olarak yaklaşık 4 milyon lira verdiklerini kaydeden Zeytinci kardeşler, parayı 40 gün sonra tahsil edebildiklerini ve işlemlerin tamamen faturalı olduğunu vurguladı.

Şüpheli Selami Demir de 2022 yılında 40 bin lira yardımda bulunduktan sonra borç istenmesi üzerine 1,5 milyon lira borç verdiğini aktardı.

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SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent’ten 1.5 milyon liramı geri alamadım

TEK TAHLİYE TİCARİ BELGELERLE GELDİ

Mahkeme, tutukluluğa yapılan 10 itirazdan yalnızca Timur Özdemir yönünden tahliye kararı verdi. Özdemir'in sunduğu e-fatura, banka dekontları, nakliye belgeleri ve WhatsApp yazışmalarını inceleyen mahkeme; 3,7 milyon liralık kırtasiye ve oyuncak ticaretinin gerçek olduğunu tespit etti.

SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında yeni detaylar! Haluk Levent’ten 1.5 milyon liramı geri alamadım

Sabit ikametgah sahibi olan Özdemir, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Diğer 9 şüphelinin tutukluluk hali devam ediyor.

Görseldeki: Yusuf Esat Erişgen

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