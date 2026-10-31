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SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında yeni detaylar! 'Haluk Levent'ten 1.5 milyon liramı geri alamadım'
Giriş Tarihi: 31.10.2026 07:03
Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 07:14
SON DAKİKA | AHBAP soruşturmasında yeni detaylar! "Haluk Levent'ten 1.5 milyon liramı geri alamadım"
Son dakika haberi: AHBAP Derneği soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Yusuf Esat Erişgen'in Haluk Levent tarafından yıllarca mağdur edildiği belirlendi. İşadamı Erişgen, Ahbap Derneği'ne 2021-2022 yıllarında 80 ila 100 bin civarında gıda kolisi teslim ettiğini anlattı. Erişgen ifadesinde, "Derneğe parça parça toplamda 8 ila 10 milyon lira borç verdim. Ancak 4 yıldır bu paranın yaklaşık 1.5 milyon lirasını geri alamadım" dedi.