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Haberler Yaşam Son dakika: Aile kasasında 2 milyonluk sır hırsızlık! Yıllar sonra babaevine döndü mahkemelik oldu
Giriş Tarihi: 12.12.2022 06:26 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 06:28

Son dakika: Aile kasasında 2 milyonluk sır hırsızlık! Yıllar sonra babaevine döndü mahkemelik oldu

Son dakika haberi: Hatay'da küstüğü ailesiyle barışmak için yıllar sonra babaevine dönen Rüya U.B., para kasasından 2 milyon lira çaldığı iddiası nedeniyle ailesiyle mahkemelik oldu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı 2 milyon liralık sır hırsızlığı aydınlatmak için soruşturma başlatırken SABAH'a konuşan abla Seher S. "O paranın her 1 lirasında hepimizin alın teri vardı." dedi.

BULUT YAMANDAĞ
Son dakika: Aile kasasında 2 milyonluk sır hırsızlık! Yıllar sonra babaevine döndü mahkemelik oldu

Hatay Harbiye'de yaşayan 29 yaşındaki Rüya U.B., eşi Yusuf B.'nin işyeri açması için yıllar önce ağabey ve kardeşlerinden yüklü miktarda borç para aldı. Açtıkları işyeri iflas eden karı koca aldıkları parayı geri ödeyemeyince taraflar arasında küslük başladı.

Son dakika: Aile kasasında 2 milyonluk sır hırsızlık! Yıllar sonra babaevine döndü mahkemelik oldu

İki aile arasındaki 6 yıllık küslük, eşinden boşanan Rüya U.B.'nin barışmak için tekrar ailesinin kapısını çalmasıyla son buldu. Birkaç hafta önce ailesiyle barışan Rüya U.B., onlardan uzak geçirdiği yılların ardından her gün düzenli olarak babaevine gelip gitmeye başladı.

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Son dakika: Aile kasasında 2 milyonluk sır hırsızlık! Yıllar sonra babaevine döndü mahkemelik oldu

Rüya U.B., 8 Kasım günü eski eşiyle beraber babası ve kardeşlerinin birlikte yaşadığı aile apartmanına gitti. Apartman bahçesindeki babasıyla buluşan Rüya U.B., kahve yapmak için evin anahtarını istedi. 63 yaşındaki kısmi felçli Ali U. cebindeki anahtarlığı çıkarıp kızına verdi.

Son dakika: Aile kasasında 2 milyonluk sır hırsızlık! Yıllar sonra babaevine döndü mahkemelik oldu

Genç kadın aldığı anahtarlıkla birlikte babasının dairesine girdi. Anahtarlıkta evdeki para kasasının anahtarının da bulunduğunu fark eden Rüya U.B. iddiaya göre kasadaki paraları poşetlere doldurup eski eşiyle birlikte evden ayrıldı.

Son dakika: Aile kasasında 2 milyonluk sır hırsızlık! Yıllar sonra babaevine döndü mahkemelik oldu

2 gün sonra evdeki para kasasını açan Ali U. kasanın boşaltıldığını görünce şoka uğradı. Baba ve 6 evladı, evdeki parayı çaldığı iddiasıyla Rüya U.B. ve birlikte yaşadığı eski eşi Yusuf B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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