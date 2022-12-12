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Son dakika: Aile kasasında 2 milyonluk sır hırsızlık! Yıllar sonra babaevine döndü mahkemelik oldu
Giriş Tarihi: 12.12.2022 06:26
Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
06:28
Son dakika: Aile kasasında 2 milyonluk sır hırsızlık! Yıllar sonra babaevine döndü mahkemelik oldu
Son dakika haberi: Hatay'da küstüğü ailesiyle barışmak için yıllar sonra babaevine dönen Rüya U.B., para kasasından 2 milyon lira çaldığı iddiası nedeniyle ailesiyle mahkemelik oldu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı 2 milyon liralık sır hırsızlığı aydınlatmak için soruşturma başlatırken SABAH'a konuşan abla Seher S. "O paranın her 1 lirasında hepimizin alın teri vardı." dedi.