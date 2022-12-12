Son dakika: Aile kasasında 2 milyonluk sır hırsızlık! Yıllar sonra babaevine döndü mahkemelik oldu

İki aile arasındaki 6 yıllık küslük, eşinden boşanan Rüya U.B.'nin barışmak için tekrar ailesinin kapısını çalmasıyla son buldu. Birkaç hafta önce ailesiyle barışan Rüya U.B., onlardan uzak geçirdiği yılların ardından her gün düzenli olarak babaevine gelip gitmeye başladı.