Son dakika: AK Parti Türkiye’ye çağ atlattı! 20 yılın hikayesini vatandaş anlattı: Erdoğan batakta olan Türkiye’yi zirveye çıkardı

Son dakika haberleri: AK Parti, iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği 15 seçimi milletin desteğiyle kazandı. Türkiye, 20 yıldaki kazanımlarıyla dünya zirvesine depar attı. SABAH, vatandaşlara yaşanan büyük değişim ve dönüşümü sordu. Türkiye'nin AK Parti döneminde sağlıkta, ulaşımda, teknolojide çok büyük gelişmeler sağladığı belirtilirken, "AK Parti öncesi Türkiye'yi bizzat yaşadım. Çocuklarımız başörtüsü ile okula giremiyordu. Hastalar parası yok diye rehin alınıyordu. Erdoğan batakta olan Türkiye'yi zirveye çıkardı. Biz bunun farkındayız." ifadelerine yer verildi.