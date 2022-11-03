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Haberler Yaşam Son dakika: AK Parti Türkiye’ye çağ atlattı! 20 yılın hikayesini vatandaş anlattı: Erdoğan batakta olan Türkiye'yi zirveye çıkardı
Giriş Tarihi: 03.11.2022 06:14 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022 06:59

Son dakika: AK Parti Türkiye’ye çağ atlattı! 20 yılın hikayesini vatandaş anlattı: Erdoğan batakta olan Türkiye'yi zirveye çıkardı

Son dakika haberleri: AK Parti, iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği 15 seçimi milletin desteğiyle kazandı. Türkiye, 20 yıldaki kazanımlarıyla dünya zirvesine depar attı. SABAH, vatandaşlara yaşanan büyük değişim ve dönüşümü sordu. Türkiye'nin AK Parti döneminde sağlıkta, ulaşımda, teknolojide çok büyük gelişmeler sağladığı belirtilirken, "AK Parti öncesi Türkiye'yi bizzat yaşadım. Çocuklarımız başörtüsü ile okula giremiyordu. Hastalar parası yok diye rehin alınıyordu. Erdoğan batakta olan Türkiye'yi zirveye çıkardı. Biz bunun farkındayız." ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ
Son dakika: AK Parti Türkiye’ye çağ atlattı! 20 yılın hikayesini vatandaş anlattı: Erdoğan batakta olan Türkiye’yi zirveye çıkardı

Son dakika haberleri: AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den bu yana tam 20 yıl geçti. 2002'de doğanlar bugün 20 yaşında artık. SABAH, Türkiye'nin dört bir yanındaki her yaşta vatandaşa, AK Parti iktidarında her alanda yaşanan değişimi sordu.

Son dakika: AK Parti Türkiye’ye çağ atlattı! 20 yılın hikayesini vatandaş anlattı: Erdoğan batakta olan Türkiye’yi zirveye çıkardı

MÜSLÜM KOÇYİĞİT (SİGORTACI): AK Parti iktidarı ile yıllardır olmayan istikrar ülkeye geldi. Büyük değişimler yaşandı. Anadolu ihtilali çağ atlattı.

OZAN ERKAN (İŞADAMI): Ülkemizin milli ve manevi değerlerini koruyan, insanımızın ufkunu açan yapısıyla 20 yıldır kesintisiz hizmet etti.

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Son dakika: AK Parti Türkiye’ye çağ atlattı! 20 yılın hikayesini vatandaş anlattı: Erdoğan batakta olan Türkiye’yi zirveye çıkardı

ELİF NUR YURDUSEVEN (ÖĞRENCİ): 19 yaşındayım. İlk kez oy kullanacağım ve oyum dünya liderine.

HALİME AKBULUT (MİMAR): Sanayi ve teknoloji alanında yapılanlar en önemlisi. Kadının işgücüne verilen değeri de AK Parti iktidarında çok net bir şekilde gördük.

Son dakika: AK Parti Türkiye’ye çağ atlattı! 20 yılın hikayesini vatandaş anlattı: Erdoğan batakta olan Türkiye’yi zirveye çıkardı

ALEYNA ALTINTAŞ (ÇALIŞAN): Cumhurbaşkanı'mız sayesinde ülkemizin vitrini değişti.

HÜLYA KARA (EV HANIMI): AK Parti Türkiye'ye ilkleri yaşattı. Dışa bağımlılığımız azaldı. Tüm dünya bizim İHA ve SİHA'larımızı konuşuyor. Türkiye'ye tepeden bakan birçok ülke artık bizim SİHA'larımızdan almak istiyor. Bu millet koalisyon hükümetlerinden çok çekmişti. AK Parti, Türkiye'ye ışık oldu.

Son dakika: AK Parti Türkiye’ye çağ atlattı! 20 yılın hikayesini vatandaş anlattı: Erdoğan batakta olan Türkiye’yi zirveye çıkardı

ZAFER SARI (GÜVEİLİK ELEMANI): Sağlıkta devrim yapıldı. Çok şükür şu anda şehir hastanelerimizle birlikte 5 yıldızlı sağlık konforuna kavuştuk. Yerli ve milli otomobilimiz Togg gurur kaynağımız oldu. Bu eserlerin üzerinde AK Parti imzası var.

YÜCEL ÖZDEMİR (EMEKLİ): Türkiye AK Parti döneminde sağlıkta, ulaşımda, teknolojide çok büyük gelişmeler sağladı. Evde oturduğumuz yerden doktor randevusu alabiliyoruz.

YURTSEVEN ÖZTÜRK (EV HANIMI): AK Parti öncesi Türkiye'yi bizzat yaşadım. Çocuklarımız başörtüsü ile okula giremiyordu. Hastalar parası yok diye rehin alınıyordu. Erdoğan batakta olan Türkiye'yi zirveye çıkardı. Biz bunun farkındayız.

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