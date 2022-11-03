Son dakika: AK Parti Türkiye’ye çağ atlattı! 20 yılın hikayesini vatandaş anlattı: Erdoğan batakta olan Türkiye’yi zirveye çıkardı

ZAFER SARI (GÜVEİLİK ELEMANI): Sağlıkta devrim yapıldı. Çok şükür şu anda şehir hastanelerimizle birlikte 5 yıldızlı sağlık konforuna kavuştuk. Yerli ve milli otomobilimiz Togg gurur kaynağımız oldu. Bu eserlerin üzerinde AK Parti imzası var.

YÜCEL ÖZDEMİR (EMEKLİ): Türkiye AK Parti döneminde sağlıkta, ulaşımda, teknolojide çok büyük gelişmeler sağladı. Evde oturduğumuz yerden doktor randevusu alabiliyoruz.

YURTSEVEN ÖZTÜRK (EV HANIMI): AK Parti öncesi Türkiye'yi bizzat yaşadım. Çocuklarımız başörtüsü ile okula giremiyordu. Hastalar parası yok diye rehin alınıyordu. Erdoğan batakta olan Türkiye'yi zirveye çıkardı. Biz bunun farkındayız.