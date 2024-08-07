SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM || 7 Ağustos 2024 az önce AFAD ve Kandilli ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Akdeniz deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Akdeniz olarak kayıtlara geçti. Akdeniz deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 7 Ağustos 2024 Akdeniz depremi hakkında merak edilenler...