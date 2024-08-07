Giriş Tarihi: 07.08.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
12:39
SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM || 7 Ağustos 2024 az önce AFAD ve Kandilli ile Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi: Akdeniz deprem ile peş peşe sarsıldı. Akdeniz merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 6.47 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Akdeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 7 Ağustos 2024 Akdeniz deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...