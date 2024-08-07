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Giriş Tarihi: 07.08.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:39

SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM || 7 Ağustos 2024 az önce AFAD ve Kandilli ile Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Akdeniz deprem ile peş peşe sarsıldı. Akdeniz merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 6.47 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Akdeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 7 Ağustos 2024 Akdeniz deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM || 7 Ağustos 2024 az önce AFAD ve Kandilli ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Akdeniz deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Akdeniz olarak kayıtlara geçti. Akdeniz deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 7 Ağustos 2024 Akdeniz depremi hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM || 7 Ağustos 2024 az önce AFAD ve Kandilli ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA AKDENİZ'DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan alınan bilgiye göre Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'de saat 11:23'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM || 7 Ağustos 2024 az önce AFAD ve Kandilli ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AKDENİZ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-08-07
Saat:11:23:48 TSİ
Enlem:34.33611 N
Boylam:24.63833 E
Derinlik:6.47 km

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Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [309.55 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-08-07
Saat:11:47:51 TSİ
Enlem:35.36611 N
Boylam:24.42667 E
Derinlik:4.52 km

SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM || 7 Ağustos 2024 az önce AFAD ve Kandilli ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

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SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM || 7 Ağustos 2024 az önce AFAD ve Kandilli ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

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