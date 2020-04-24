Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Corona virüs savaşı! İşte o görüntüler

Son dakika: Hastanesinde Corona virüs savaşı! İşte o görüntüler

aylardır dünyanın bir numaralı gündemi olmuş durumda. Yeryüzünün en ücra köşelerine kadar ulaşan ölümcül virüs bir süredir ülkemizde de görülmekte. Son gelen rakamlara göre Türkiye'de 101 bin Koronavirüs vakası var. Toplam can kaybımız ise 2 bin 491. Öte yandan Koronavirüsle mücadelenin yoğun yaşandığı hastanelerden Hastanesi Covid kırmızı kodlu alanı, ilk kez görüntülendi. Yoğun bakım sağlık çalışanlarının koronavirüs hastaları için ter döktüğü anlar, anbean kameralara yansıdı. Sağlık kahramanları gece gündüz demeden verdikleri mücadeleyi anlattı. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 11:33
Son dakika: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Corona virüs savaşı! İşte o görüntüler

İşte Koronavirüsle mücadelenin en yakın cephesinden görüntüler! Hastanesi'nde bulunan kırmızı kodlu alana girildi. vakalarının tedavi gördüğü Covid alanını görüntüleyen DHA, sağlık çalışanlarının canla başla çalışmalarına anbean şahit oldu.

Son dakika: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Corona virüs savaşı! İşte o görüntüler

vakalarının AÜ Hastanesi'ne gelmesiyle birlikte hastanede özel bir pandemi alanı oluşturuldu. B Blok'un tamamı ve A Blok'taki bazı alanlar koronavirüs vakaları için ayrıldı. AÜ Hastanesi'nde acil servise gelen koronavirüs şüphesi ve desteğine ihtiyacı olan hastalar, Covid Yoğun Bakım alanına alınıyor. İkincil olarak koronavirüs şüphesiyle gelmiş, pandemi alanında servise yatmış fakat genel durumu kötüleşmiş, koronavirüs şüphesi hala devam eden hastalar da Covid Yoğun Bakım'da tedavi görüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Corona virüs savaşı! İşte o görüntüler

Bu hastalar yoğun bakımda tedavi edilirken PCR testi alınıyor. PCR testi pozitif olan vakalar, yoğun bakımına alınıyor. Testi negatif çıkan hastaya ikinci kez test yapılıyor. İkinci PCR test sonucu negatif çıktıktan sonra koronavirüs şüphesinden uzaklaşan hasta, ara Covid Yoğun Bakımı'na alınıyor.

Son dakika: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Corona virüs savaşı! İşte o görüntüler

ŞU ANA KADAR 8 YATAK KULLANILDI

200 yatak kapasitesine sahip AÜ Hastanesi'nde, Covid Yoğun Bakım'da bugüne kadar sadece 8 yatak kullanıldı. Şu an Covid Yoğun Bakım'da yatan 1'i pozitif, 7'si Covid-19 şüphelisi 8 hasta, özel bölmeli yoğun bakım alanında tedavi görüyor. Sağlık çalışanları, Covid Yoğun Bakım'a girmeden önce koruyucu elbiselerini giyerek, maske, eldiven ve siperliklerini takıyor. Covid Yoğun Bakım alanına ziyaretçi kabul edilmediği için yatan hastaların yeme, içme dahil tüm ihtiyaçları yoğun bakımdaki sağlık çalışanları tarafından karşılanıyor. Koruyucu elbisenin altında saatlerce ter döken sağlık çalışanları, hastaların hem tedavisini yapıyor, hem de onlara psikolojik destekte bulunuyor.

Son dakika: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Corona virüs savaşı! İşte o görüntüler

ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Covid alanına girme hazırlıklarını tamamladığı sırada pandemi alanında tedavi gören bir erkek hasta, bu alana taşındı. Koruyucu giysileri giyen sağlık çalışanları, özel bir fanus içerisindeki hastayı dikkatle yoğun bakım yatağına aldı. Covid Yoğun Bakım alanındaki sağlık çalışanları hastaya müdahale etti. Yoğun bakım çalışanları hastayı hızla solunum cihazı, EKG cihazı gibi yoğun bakım ihtiyacı olan cihazlara bağladı. DHA ekibi ise o anları anbean görüntüledi.

Son dakika: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Corona virüs savaşı! İşte o görüntüler

COVİD YOĞUN BAKIM'DA 8 VAKA

AÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Melike Cengiz, Covid alanındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. 24 saat kesintisiz vardiya usulü çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Melike Cengiz, vakaları için ayrı, koronavirüs şüphesi ortadan kalkan hastalar için ayrı, normal hastalar için ayrı yoğum bakım alanları oluşturduklarını anlattı.

Son dakika: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Corona virüs savaşı! İşte o görüntüler

Prof. Dr. Cengiz, "Hastanemizde şu an için 8 yataklı alanımız ayrılmış durumda. Antalya'daki yoğunluk açısından yeterli olduğu için covid hastalar burada tedavi görüyor. Sayıda artış olacak olursa hastanemizde 100'ün üzerinde, yine covid hastaların alınabileceği yoğun bakım yatağına sahibiz. Bununla ilgili en kötü senaryoya, hem eleman, hem de alt yapı açısından hazırız. Umarım bunlarla karşılaşılmaz. 8 yoğun bakım yatağı şu an tedavi için bizim için yetmektedir" diye konuştu.

SON DAKİKA