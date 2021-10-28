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Haberler Yaşam SON DAKİKA: AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, 'Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum' diyerek duyurdu...
Giriş Tarihi: 28.10.2021 17:47 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 17:47

SON DAKİKA: AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, 'Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum' diyerek duyurdu...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi açılışında vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, millet bahçesinin özelliklerini sıraladıktan sonra, "Bu vesile ile bir de müjde vermek istiyorum" diyerek, Atatürk Havalimanı'na bir millet bahçesi yapılacağını bildirdi. Erdoğan, ihaleye yıl sonunda çıkılacağını ifade etti. Erdoğan, "Terör örgütlerini devreye soktular, olmadı. Milletimizi birbirine düşürmek istediler, olmadı. Darbe denediler, olmadı. Ekonomimizi yerlebir etmeyi denediler, olmadı. Şimdi son kozlarını oynuyorlar. " sözleri ile de muhalefeti eleştirdi.

SON DAKİKA: AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, ’Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum’ diyerek duyurdu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bize kurulan tuzakları boza boza nasıl buralara geldiysek, sinsi oyunları da milletimizle birlikte boşa çıkaracağız. Türkiye'yi başka türlü durduramayacaklar. Başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız. Terör örgütlerini devreye soktular, olmadı. Milletimizi birbirine düşürmek istediler, olmadı. Darbe denediler, olmadı. Ekonomimizi yerlebir etmeyi denediler, olmadı. Şimdi son kozlarını oynuyorlar." diye konuştu.

SON DAKİKA: AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, ’Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum’ diyerek duyurdu...

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na da bir millet bahçesi yapılacağını, ihalesine yıl sonunda çıkılacağını bildirdi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İçinde binlerce kişiye hitap edecek bir millet kıraathanemiz olacak. Oyun alanları, spor salonları, etkinlik alanları, bisiklet parkı, gösteri havuzu gibi alanlar da millet bahçemizin içinde yer alıyor. Çok amaçlı bir kültür merkezi de yine burada bulunuyor. Ankaralılara Başkentlik ünvanına yakışır bir yer kazandık. 6 duraklı tramway hattı sayesinde vatandaşlarımız araçlarını park ettikten sonra vatandaşlarımız rahatça dolaşabilecekler.

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SON DAKİKA: AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, ’Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum’ diyerek duyurdu...

Yılın 365 günü yaşayan, bütün Ankaralılarıbuluşturan bir mekan olacaktır. Ankara'daki vatandaşlarımızın tamamını havaların iyi gittiği şu günlerde Başkent millet bahçemizin çocuklarla birlikte keyfini çıkarmaya davet ediyorum. Burası artık sadece bir Başkent değil. Anadolu'nun ortasında kültür sanattan sanayiye kadar ülkemize yön veren bir merkezdir. 2053 vizyonumuzun en iddialı maddesi olan yeşil kalkınma devrimininde en önemli lokomotifi Ankara olacaktır.

SON DAKİKA: AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, ’Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum’ diyerek duyurdu...

Cumhuriyetimizin 100.yılına geldiğimizde söz verdiğimizden daha fazla millet bahçesini ülkemize kazandırmış olacağız. Şehir kültürümüzün ve insanımızın hayat kalitesini artırmak için önemli gördüğümüz kentsel dönüşüme de hız veriyoruz.

SON DAKİKA: AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, ’Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum’ diyerek duyurdu...

Eski Ankara adı ile andığımız Altındağ'da tarihi ve kültüre önem verdiğimiz çok önemli yenileme projelerini hayata geçiriyoruz. Ankara Kalesi'nden başlayıp eski belediye binasına kadar uzanan kapsamlı bir proje hazırladık. Ankara'nın kültürü ve medeniyet değerlerini yeniden günyüzüne çıkaran bu projeleri, bir millet bahçesi zinciri ile tamamlamayı hedefliyoruz. 'Durmak yok yola devam' sözünü boşuna söylemiyoruz. Ankara için yaptıklarımız ve yapacaklarımız sadece bunlardan ibaret değil.

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