SON DAKİKA: AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, ’Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum’ diyerek duyurdu...

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na da bir millet bahçesi yapılacağını, ihalesine yıl sonunda çıkılacağını bildirdi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İçinde binlerce kişiye hitap edecek bir millet kıraathanemiz olacak. Oyun alanları, spor salonları, etkinlik alanları, bisiklet parkı, gösteri havuzu gibi alanlar da millet bahçemizin içinde yer alıyor. Çok amaçlı bir kültür merkezi de yine burada bulunuyor. Ankaralılara Başkentlik ünvanına yakışır bir yer kazandık. 6 duraklı tramway hattı sayesinde vatandaşlarımız araçlarını park ettikten sonra vatandaşlarımız rahatça dolaşabilecekler.