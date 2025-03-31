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Haberler Yaşam Son Dakika: Alanya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 31.03.2025 01:48 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 01:52

Son Dakika: Alanya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD son dakika paylaştı: Alanya deprem ile sallandı. Antalya Alanya merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı bölge sakinleri tarafından hissedilirken depremin şiddeti, konumu ve derinliği sorgulanıyor. Konuyla ilgili gözler AFAD ile birlikte Kandilli Rasathanesi'nde. Peki; 31 Mart 2025 Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Alanya’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Alanya deprem haberi gece saatlerinde gelirken sarsıntıyı hissedenler resmi kanallara yöneliyor. 3 üzerinde gerçekleşen sarsıntının merkezi Alanya olarak belirlendi. İşte, AFAD ve Kandilli ile Antalya depremi hakkında merak edilenler...

Son Dakika: Alanya’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: ANTALYA ALANYA DEPREM İLE SALLANDI

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Alanya 3.9 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Sarsıntı yerin 12.39 km derinliğinde gerçekleşti.

İşte, ayrıntılar:

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Son Dakika: Alanya’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

ANTALYA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Alanya (Antalya)

Tarih:2025-03-31 Saat:01:36:33 TSİ

Derinlik:12.39 km

Son Dakika: Alanya’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Dakika dakika gerçekleşen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle en kısa sürede listede yerini alıyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

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Son Dakika: Alanya’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?