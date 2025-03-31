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Son Dakika: Alanya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 31.03.2025 01:48
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
01:52
AFAD son dakika paylaştı: Alanya deprem ile sallandı. Antalya Alanya merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı bölge sakinleri tarafından hissedilirken depremin şiddeti, konumu ve derinliği sorgulanıyor. Konuyla ilgili gözler AFAD ile birlikte Kandilli Rasathanesi'nde. Peki; 31 Mart 2025 Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?