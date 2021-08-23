SON DAKİKA || Alper Tasalı tutuklandı! Fatma Yasak ilk kez konuştu!

FATMA YASAK İLK KEZ KONUŞTU

Olay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sene önce sosyal medya üzerinden tanışan Fatma Yasak(27) ve Alper Tasalı (21) kısa süre sonra evlenme kararı aldı. Ailelerin tanışması üzerine evlenen genç çift, bir süre sonra kavga etmeye başladılar. Eşinden gördüğü şiddete dayanamayan Fatma Yasak kocasının evinden kaçarak babasının evinde kalmaya başladı. Daha sonra kendini affettireceğini söyleyen Tasalı, Fatma'yı ikna ederek evine getirdi.

Olayın üzerinden biraz zaman geçmesinin ardından tekrar şiddet gören Fatma tekrar babasının evine gelerek kocasına boşanma davası açtı. Olayı duyup çok sinirlenen Koca iş dönüşünde babasının evine giden eşi Fatma'yı otobüsten indiği esnada arabayla önünü keserek darp edip kaçırdı. Yolda giderken Polis KADES'i arayıp iş görüşmesi yapar gibi konuşan kadın eşini bir şekilde ikna edip ölümden kurtuldu. Eve döndüğünde hemen durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan eşi Alper Tasalı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alına alınan Alper Tasalı'nın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.