AMASYA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce Amasya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin detaylarını öğrenmek için arama motorlarında araştırmalara başladı. Depreme ilişkin bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Deprem, 12 Mayıs 2025 tarihinde saat 12:23'te gerçekleşti. Merkez üssü Gümüşhacıköy olarak belirlenen depremin yerin 10.07 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. İşte, 12 Mayıs Amasya depremine dair tüm detaylar...