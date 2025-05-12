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AMASYA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce Amasya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
22:53
AMASYA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce Amasya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, saat 12:23'te yerel saatle (TSİ) gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi. Depremin merkez üssü Gümüşhacıköy olarak belirlenirken, yerin 10.07 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. İşte, Amasya'daki depremle ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında...