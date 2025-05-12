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Haberler Yaşam AMASYA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce Amasya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 22:53 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 22:53

AMASYA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce Amasya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, saat 12:23'te yerel saatle (TSİ) gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi. Depremin merkez üssü Gümüşhacıköy olarak belirlenirken, yerin 10.07 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. İşte, Amasya'daki depremle ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında...

AMASYA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce Amasya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin detaylarını öğrenmek için arama motorlarında araştırmalara başladı. Depreme ilişkin bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Deprem, 12 Mayıs 2025 tarihinde saat 12:23'te gerçekleşti. Merkez üssü Gümüşhacıköy olarak belirlenen depremin yerin 10.07 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. İşte, 12 Mayıs Amasya depremine dair tüm detaylar...

AMASYA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce Amasya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: AMASYA'DA DEPREM!
AFAD verilerine göre Amasya Gümüşhacıköy merkez üssünde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.07 km altında kaydedildi.
İşte, detaylar...

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AMASYA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce Amasya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AMASYA'DA KORKUTAN DEPREM

Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Gümüşhacıköy (Amasya)
Tarih:2025-05-12
Saat:12:23:55 TSİ
Enlem:40.815 N
Boylam:35.19194 E
Derinlik:10.07 km

AMASYA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce Amasya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AMASYA DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce Amasya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
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