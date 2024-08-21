Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 21.08.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 17:11

SON DAKİKA: Ankara’daki orman yangını Bolu’ya sıçradı! Valilik açıkladı: 65 kişi tahliye edildi

Son dakika haberleri: Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan orman yangını Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, Bolu Valiliği 65 vatandaşın tedbir amacıyla tahliye edildiğini bildirdi. Ankara Valisi Vasip Şahin ise yangının ilk belirlemelere göre insan kaynaklı olduğunu belirterek, gerekli incelemelerin yapıldığını ifade etti.

SON DAKİKA: Ankara’daki orman yangını Bolu’ya sıçradı! Valilik açıkladı: 65 kişi tahliye edildi

Son dakika haberleri: Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde öğle saatlerinde otluk alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.

SON DAKİKA: Ankara’daki orman yangını Bolu’ya sıçradı! Valilik açıkladı: 65 kişi tahliye edildi

ALEVLER BOLU GEREDE'YE SIÇRADI

Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Ankara’daki orman yangını Bolu’ya sıçradı! Valilik açıkladı: 65 kişi tahliye edildi

Yangının Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü bölgesine sirayet etmesi riskine karşı köydeki vatandaşlar tahliye edildi.

Gerede'de çıkan orman yangını hem Ankara'dan, hem de Bolu'dan görülüyor

SON DAKİKA: Ankara’daki orman yangını Bolu’ya sıçradı! Valilik açıkladı: 65 kişi tahliye edildi

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bir samanlığın yandığı köyde, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangın bu bölgede yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

SON DAKİKA: Ankara’daki orman yangını Bolu’ya sıçradı! Valilik açıkladı: 65 kişi tahliye edildi

Kızılcahamam ve Gerede'de ormanlık alanda devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA