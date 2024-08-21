Giriş Tarihi: 21.08.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
17:11
SON DAKİKA: Ankara’daki orman yangını Bolu’ya sıçradı! Valilik açıkladı: 65 kişi tahliye edildi
Son dakika haberleri: Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan orman yangını Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, Bolu Valiliği 65 vatandaşın tedbir amacıyla tahliye edildiğini bildirdi. Ankara Valisi Vasip Şahin ise yangının ilk belirlemelere göre insan kaynaklı olduğunu belirterek, gerekli incelemelerin yapıldığını ifade etti.