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Haberler Yaşam Son dakika | Ankara'dan Finlandiya ve İsveç'e 10 maddelik NATO manifestosu!
Giriş Tarihi: 18.05.2022 07:02 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 07:02

Son dakika | Ankara'dan Finlandiya ve İsveç'e 10 maddelik NATO manifestosu!

Son dakika haberler: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme başvurusu ve Türkiye'nin vetosu sonrasında gözler Başkent Ankara'ya çevrilmiş durumda. Ancak terör destekleri nedeniyle şerh koyduğu iki ülkeyle ilgili olarak Türkiye yeni adımlar atacak. Buna göre Ankara NATO üyeliği talebiyle Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanan İsveç ve Finlandiya'dan teröre karşı 'ama'sız, 'fakat'sız mücadele edilmesini ve terör örgütleri arasında ayrım yapılmamasını isteyecek

BETÜL USTA
Son dakika | Ankara’dan Finlandiya ve İsveç’e 10 maddelik NATO manifestosu!

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularıyla ilgili "Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz" şeklindeki net ifadelerinden sonra gözler Ankara'ya çevrildi. Türkiye, teröre karşı "ama"sız "fakat"sız mücadele edilmesi ve terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğinin vurguluyor.

Bu amaçla da Ankara muhataplarına karşı bir manifesto sunmaya hazırlanıyor. İşte NATO'da gözlerin Türkiye'ye çevrildiği konuyla ilgili son dakika gelişmeleri...

Son dakika | Ankara’dan Finlandiya ve İsveç’e 10 maddelik NATO manifestosu!

SON DAKİKA | TÜRKİYE'DEN 10 MADDELİK MANİFESTO

İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin Kuzey Suriye'de terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştirdiği harekatlara tepki göstererek Türkiye'ye silah satışını durdurmuştu. Türkiye'nin bu iki ülke ile "müttefiklik" ilişkisi içinde bulunabilmesi için ise 10 maddelik şu şartların sağlanması gerekiyor:

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Son dakika | Ankara’dan Finlandiya ve İsveç’e 10 maddelik NATO manifestosu!

1-PKK ve türevleri terör örgütüdür. Bu konuda tutum netleştirilmeli.

Son dakika | Ankara’dan Finlandiya ve İsveç’e 10 maddelik NATO manifestosu!

2-Terör örgütünün sözde yönetici kadrosunda bulunan isimlerin ülkelerin parlamentosunda kabul görmesi dahil faaliyetler durdurulmalı. Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar gibi teröristlerin ülke parlamentosunda konferans düzenlemesi kabul edilemez.

Son dakika | Ankara’dan Finlandiya ve İsveç’e 10 maddelik NATO manifestosu!

3-Özellikle terör örgütü YPG'ye sağladığınız açık mali destek kesilsin, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kisvesi altında diğer terör örgütleri meşrulaştırılmamalı.

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