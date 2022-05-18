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Son dakika | Ankara'dan Finlandiya ve İsveç'e 10 maddelik NATO manifestosu!
Giriş Tarihi: 18.05.2022 07:02
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
07:02
Son dakika haberler: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme başvurusu ve Türkiye'nin vetosu sonrasında gözler Başkent Ankara'ya çevrilmiş durumda. Ancak terör destekleri nedeniyle şerh koyduğu iki ülkeyle ilgili olarak Türkiye yeni adımlar atacak. Buna göre Ankara NATO üyeliği talebiyle Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanan İsveç ve Finlandiya'dan teröre karşı 'ama'sız, 'fakat'sız mücadele edilmesini ve terör örgütleri arasında ayrım yapılmamasını isteyecek