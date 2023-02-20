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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 'Antakya fayı strese dayanamadı' Prof. Dr. Naci Görür'den o il için kritik deprem uyarısı
Giriş Tarihi: 20.02.2023 23:10 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 23:40

SON DAKİKA: 'Antakya fayı strese dayanamadı' Prof. Dr. Naci Görür'den o il için kritik deprem uyarısı

Son dakika... Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Öte yandan uzman isimler tarafından Maraş depreminden kaynaklı enerji transferinin Hatay'daki depremlere neden olduğu belirtildi. Deprem uzmanları Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adana havzası için ise çok kritik bir uyarı geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: ’Antakya fayı strese dayanamadı’ Prof. Dr. Naci Görür’den o il için kritik deprem uyarısı

SON DAKİKA: HATAY'DA ÜST ÜSTE DEPREMLER

Son dakika... Hatay'da gerçekleşen üst üste depremler meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayının kırıldığını söyledi.

SON DAKİKA: ’Antakya fayı strese dayanamadı’ Prof. Dr. Naci Görür’den o il için kritik deprem uyarısı

Sözbilir, ilk bilgilerin Hatay'daki depremlerin sismik kaynağının Antakya fayı olduğunu gösterdiğini söyledi.

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SON DAKİKA: ’Antakya fayı strese dayanamadı’ Prof. Dr. Naci Görür’den o il için kritik deprem uyarısı

"ANTAKYA STRESE DAYANAMADI"

Antakya fayında geçen hafta gözlem yaptığını ifade eden Sözbilir, "İlk büyük depremden sonra kırılan fayın güney ve kuzey ucunda gerilim birikimi olmuştu.

SON DAKİKA: ’Antakya fayı strese dayanamadı’ Prof. Dr. Naci Görür’den o il için kritik deprem uyarısı

Antakya fayı bu strese dayanamadı ve kırıldı.

SON DAKİKA: ’Antakya fayı strese dayanamadı’ Prof. Dr. Naci Görür’den o il için kritik deprem uyarısı

Büyük deprem Antakya fayını tetikledi. Geçen hafta bu fay üzerinde yaptığımız gözlemlerde fayın kırılmaya karşı zorlandığını gösteren çatlaklar gözlemiştik." diye konuştu.

SON DAKİKA