SON DAKİKA: ’Antakya fayı strese dayanamadı’ Prof. Dr. Naci Görür’den o il için kritik deprem uyarısı

SON DAKİKA: HATAY'DA ÜST ÜSTE DEPREMLER

Son dakika... Hatay'da gerçekleşen üst üste depremler meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayının kırıldığını söyledi.