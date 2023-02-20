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SON DAKİKA: 'Antakya fayı strese dayanamadı' Prof. Dr. Naci Görür'den o il için kritik deprem uyarısı
Giriş Tarihi: 20.02.2023 23:10
Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
23:40
SON DAKİKA: 'Antakya fayı strese dayanamadı' Prof. Dr. Naci Görür'den o il için kritik deprem uyarısı
Son dakika... Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Öte yandan uzman isimler tarafından Maraş depreminden kaynaklı enerji transferinin Hatay'daki depremlere neden olduğu belirtildi. Deprem uzmanları Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adana havzası için ise çok kritik bir uyarı geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...