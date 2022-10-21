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Haberler Yaşam Son dakika: Antalya’daki dehşette flaş! Mermerciye bırakılan krokiden vahşet çıktı: Anne gözyaşlarına boğuldu
Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 10:12

Son dakika: Antalya’daki dehşette flaş! Mermerciye bırakılan krokiden vahşet çıktı: Anne gözyaşlarına boğuldu

Son dakika haberleri: Korkunç olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. 58 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç'ün cesedinin bulunduğu iddia edilen kroki aileye ulaştı. Mermerciye bırakılan kroki aileyi umutlandırırken, sırra kadem basan genç ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Baba tarafından krokideki adresin yaklaşık 200 metre uzağında yanmış ve tanınmayacak halde bir erkek cesedi bulundu. Kocasından haberi duyan acılı anne gözyaşlarına hakim olamadı. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA
Son dakika: Antalya’daki dehşette flaş! Mermerciye bırakılan krokiden vahşet çıktı: Anne gözyaşlarına boğuldu

Son dakika haberleri: Antalya'nın Kepez ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 21 yaşındaki Muhammet'ten 58 gündür haber alınamıyordu. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından çizilen ve mermerciye bırakılan krokinin izini süren baba tarafından yaklaşık 200 metre uzaklıkta bir erkek cesedi bulundu. Annenin feryadı ise yürekleri dağladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Antalya’daki dehşette flaş! Mermerciye bırakılan krokiden vahşet çıktı: Anne gözyaşlarına boğuldu

58 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mehmet-Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan biri olan 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç, son olarak 24 Ağustos'ta evden ayrıldı. Çocuklarından haber alamayan aile, 29 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gencin isim vermeyen arkadaşları, baba Mehmet Güç'e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu söyledi.

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Son dakika: Antalya’daki dehşette flaş! Mermerciye bırakılan krokiden vahşet çıktı: Anne gözyaşlarına boğuldu

Bunun üzerine aile, 16 Eylül tarihinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki belirtilen adrese geldi. Baba Mehmet Güç, çizmelerini giyip kanalizasyonda yaklaşık yarım saat arama yaptı. Bir sonuca ulaşılamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.

Son dakika: Antalya’daki dehşette flaş! Mermerciye bırakılan krokiden vahşet çıktı: Anne gözyaşlarına boğuldu

EKİPLERİN ÇALIŞMASINDA GENÇ MUHAMMET'E RASTLANILMADI

Daha önce Muratpaşa ilçesi tarafından başlatılan çalışmalarda itfaiye ve AFAD ekipleri kanalizasyon içerisinde arama gerçekleştirdi. Çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen anne Emine Güç, yakınları tarafından sakinleştirdi.

Son dakika: Antalya’daki dehşette flaş! Mermerciye bırakılan krokiden vahşet çıktı: Anne gözyaşlarına boğuldu

Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceği bilgisi üzerine Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında çalışma başlattı. Yaklaşık 7 kilometrelik koridorlarda 7 saat boyunca süren arama çalışmalarında genç Muhammet'e rastlanılmadı.

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