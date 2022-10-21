Son dakika: Antalya’daki dehşette flaş! Mermerciye bırakılan krokiden vahşet çıktı: Anne gözyaşlarına boğuldu

Son dakika haberleri: Korkunç olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. 58 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç'ün cesedinin bulunduğu iddia edilen kroki aileye ulaştı. Mermerciye bırakılan kroki aileyi umutlandırırken, sırra kadem basan genç ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Baba tarafından krokideki adresin yaklaşık 200 metre uzağında yanmış ve tanınmayacak halde bir erkek cesedi bulundu. Kocasından haberi duyan acılı anne gözyaşlarına hakim olamadı. İşte son dakika haberinin detayları...