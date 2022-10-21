Son dakika: Antalya’daki dehşette flaş! Mermerciye bırakılan krokiden vahşet çıktı: Anne gözyaşlarına boğuldu

Son dakika haberleri: Antalya'nın Kepez ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 21 yaşındaki Muhammet'ten 58 gündür haber alınamıyordu. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından çizilen ve mermerciye bırakılan krokinin izini süren baba tarafından yaklaşık 200 metre uzaklıkta bir erkek cesedi bulundu. Annenin feryadı ise yürekleri dağladı. İşte son dakika haberinin detayları...