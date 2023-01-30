Haberler Yaşam Son Dakika AÖF sonuçları açıklandı mı? 2023 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖS sonuç sorgulama

Giriş Tarihi: 30.01.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 13:47

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda 21-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen güz dönemi final sınavlarında sonuç sorguanıyor. Öğrenciler, AÖF sonuçları açılandı mı, ne zaman açıklanır sorularına yanıt aramaya başladı. Geçme notu ile birlikte değerlendirilecek sınav sonucu öğrencilerin ders geçme durumlarında son şans olacak. Bütünleme seçeneğinin olmadığı AÖF final sonuçları 2023 araştırmaları bu hafta da devam ediyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS öğrenci ekranı…