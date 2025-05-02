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SON DAKİKA: ARJANTİN'DE 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! Tsunami uyarısı verildi! Arjantin depreminde ölü veya yaralı var mı?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
16:47
SON DAKİKA: ARJANTİN'DE 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! Tsunami uyarısı verildi! Arjantin depreminde ölü veya yaralı var mı?
Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının hemen ardından aynı bölgede 7.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Şili Ulusal Felaket Önleme Dairesi, güneyde yer alan Magallanes bölgesinde tsunami riski bulunduğunu belirterek bölgenin tahliye edileceğini açıkladı. Arjantin depreminde ölü veya yaralı var mı? İşte detaylar...