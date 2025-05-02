Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: ARJANTİN'DE 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! Tsunami uyarısı verildi! Arjantin depreminde ölü veya yaralı var mı?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 16:43 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 16:47

SON DAKİKA: ARJANTİN'DE 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! Tsunami uyarısı verildi! Arjantin depreminde ölü veya yaralı var mı?

Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının hemen ardından aynı bölgede 7.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Şili Ulusal Felaket Önleme Dairesi, güneyde yer alan Magallanes bölgesinde tsunami riski bulunduğunu belirterek bölgenin tahliye edileceğini açıkladı. Arjantin depreminde ölü veya yaralı var mı? İşte detaylar...

SON DAKİKA: ARJANTİN’DE 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! Tsunami uyarısı verildi! Arjantin depreminde ölü veya yaralı var mı?

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Arjantin'de meydana gelen depremle ilgili bir açıklama yayımladı. Kurumun verdiği bilgilere göre,7,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının çevre yerleşim birimlerinde de hissedildiği aktarıldı. Şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybına dair resmi açıklamalar bekleniyor. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı halkı dikkatli olmaya çağırdı. İşte Arjantin depremine ilişkin detaylar...

SON DAKİKA: ARJANTİN’DE 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! Tsunami uyarısı verildi! Arjantin depreminde ölü veya yaralı var mı?

ARJANTİN'DE KORKUTAN DEPREM!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin'in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından Şili kıyılarının "tehlikeli" tsunami dalgaları riski altında olduğu uyarısında bulunuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: ARJANTİN’DE 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! Tsunami uyarısı verildi! Arjantin depreminde ölü veya yaralı var mı?

TSUNAMİ ALARMI!

Depremden sonra uluslararası tsunami merkezleri tarafından 1 ila 3 m arasında tsunami dalgası uyarısı verildi.

SON DAKİKA: ARJANTİN’DE 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! Tsunami uyarısı verildi! Arjantin depreminde ölü veya yaralı var mı?

CAN VE MAL KAYBI VAR MI?

Şili'nin afet ajansı Magallanes kıyı bölgesinde yaşayanlara bölgeyi tahliye etmelerini söyledi. Can ve mal kaybına ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.