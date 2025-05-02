SON DAKİKA: ARJANTİN’DE 7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! Tsunami uyarısı verildi! Arjantin depreminde ölü veya yaralı var mı?

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Arjantin'de meydana gelen depremle ilgili bir açıklama yayımladı. Kurumun verdiği bilgilere göre,7,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının çevre yerleşim birimlerinde de hissedildiği aktarıldı. Şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybına dair resmi açıklamalar bekleniyor. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı halkı dikkatli olmaya çağırdı. İşte Arjantin depremine ilişkin detaylar...