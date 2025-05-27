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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Ataşehir'de kıskanç sevgili dehşet saçtı! Önce parmaklarını kırdı sonra yumrukladı
Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:21 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 07:45

SON DAKİKA | Ataşehir'de kıskanç sevgili dehşet saçtı! Önce parmaklarını kırdı sonra yumrukladı

Son dakika haberi: İstanbul Ataşehir'de kıskançlık krizine giren Enes D., sevgilisini özel fotoğraflarıyla tehdit edip parmağını kırdı, yüzüne ve kafasına yumruklar attı. Araç kullandığı esnada vitesini değiştirip kaza da yapmasına sebep olan saldırgan için savcılık "tutuklansın" dedi.

ARZU KAYA
SON DAKİKA | Ataşehir’de kıskanç sevgili dehşet saçtı! Önce parmaklarını kırdı sonra yumrukladı

Son dakika haberi: Kadına şiddetin adresi bu kez İstanbul Ataşehir. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Gizem Ç. (21) ile erkek arkadaşı Enes D. (21) arabada giderken aralarında tartışma çıktı. Kıskançlık krizine giren adam, kız arkadaşının telefonunu aldı ve geri vermedi. Darp etmeye başladı.

SON DAKİKA | Ataşehir’de kıskanç sevgili dehşet saçtı! Önce parmaklarını kırdı sonra yumrukladı

VİTES DEĞİŞTİRİP KAZA YAPTIRDI

Öfke patlaması yaşayan saldırgan, Gizem Ç.'nin telefonundan özel fotoğraflarını alıp kendisine gönderdi ve "fotoğrafları ailene atacağım, seni rezil edeceğim" diyerek hakaret ve tehditler savurdu. Bu sırada genç kadın aracı kullanıyordu.

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SON DAKİKA | Ataşehir’de kıskanç sevgili dehşet saçtı! Önce parmaklarını kırdı sonra yumrukladı

Saldırgan vites değiştirip kadının araçla geri geri giderek kaza yapmasına sebep oldu. Enes D. genç kadının telefonunu alarak olay yerinden uzaklaşırken, kazanın yaşandığı noktaya polis ekipleri geldi.

SON DAKİKA | Ataşehir’de kıskanç sevgili dehşet saçtı! Önce parmaklarını kırdı sonra yumrukladı

"PARMAĞIMI BURKUP KIRDI, YÜZÜMÜ YUMRUKLADI"

Gizem Ç.'nin şikayeti üzerine ifadesi alınan adam, klasik bir savunmaya imza attı. "Sinirle hareket ettim ama beni aldattığını düşündüm" dedi. Dahası kendisinin şiddete uğradığını söyledi. Genç kadın ise olay günü kuzeninden mesaj gelmesi üzerine sevgilisinin bu durumu kıskandığını ve cep telefonuna el koyarak kendisini yumruklayıp darp ettiğini anlattı. "Parmağımı burktu kırıldı. Kafama, yüzüme yumruklarla vurdu. Elimi ısırdı" diyerek şikayetçi oldu.

SON DAKİKA | Ataşehir’de kıskanç sevgili dehşet saçtı! Önce parmaklarını kırdı sonra yumrukladı

"HAKSIZ TAHRİK KİMDEN BELİRSİZ" SERBESTLİĞİ

Enes D. savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlikte ifade veren adam, "Yaptığım şeylerin suç olduğunu bilmiyordum. Aldatıldığım için üzüntüden yaptım" dedi. Hakimlik ilginç bir karara imza attı.