SON DAKİKA | Ataşehir’de kıskanç sevgili dehşet saçtı! Önce parmaklarını kırdı sonra yumrukladı

"PARMAĞIMI BURKUP KIRDI, YÜZÜMÜ YUMRUKLADI"



Gizem Ç.'nin şikayeti üzerine ifadesi alınan adam, klasik bir savunmaya imza attı. "Sinirle hareket ettim ama beni aldattığını düşündüm" dedi. Dahası kendisinin şiddete uğradığını söyledi. Genç kadın ise olay günü kuzeninden mesaj gelmesi üzerine sevgilisinin bu durumu kıskandığını ve cep telefonuna el koyarak kendisini yumruklayıp darp ettiğini anlattı. "Parmağımı burktu kırıldı. Kafama, yüzüme yumruklarla vurdu. Elimi ısırdı" diyerek şikayetçi oldu.