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SON DAKİKA | Ataşehir'de kıskanç sevgili dehşet saçtı! Önce parmaklarını kırdı sonra yumrukladı
Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:21
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
07:45
SON DAKİKA | Ataşehir'de kıskanç sevgili dehşet saçtı! Önce parmaklarını kırdı sonra yumrukladı
Son dakika haberi: İstanbul Ataşehir'de kıskançlık krizine giren Enes D., sevgilisini özel fotoğraflarıyla tehdit edip parmağını kırdı, yüzüne ve kafasına yumruklar attı. Araç kullandığı esnada vitesini değiştirip kaza da yapmasına sebep olan saldırgan için savcılık "tutuklansın" dedi.