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Son dakika | Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oluyor! Fethin 569 yılında İstanbul'a dev hizmet
Giriş Tarihi: 29.05.2022 13:07
Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
13:12
Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidan dikim törenine katılacak. Millet bahçesinin ilk fidanlarının toprakla buluşacağı törende, İstanbul'un 29 Mayıs 1453'te fethedilmesini simgeleyen 145 bin 300 ağaç dikilecek. İşte fethin 569. yılında tarihe geçecek ve adeta İstanbul'un göbeğine atılan bir 'YEŞİL' imza olacak Millet Bahçesi'nden son dakika bilgi ve görüntüleri...