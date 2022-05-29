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Haberler Yaşam Son dakika | Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oluyor! Fethin 569 yılında İstanbul'a dev hizmet
Giriş Tarihi: 29.05.2022 13:07 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 13:12

Son dakika | Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oluyor! Fethin 569 yılında İstanbul'a dev hizmet

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidan dikim törenine katılacak. Millet bahçesinin ilk fidanlarının toprakla buluşacağı törende, İstanbul'un 29 Mayıs 1453'te fethedilmesini simgeleyen 145 bin 300 ağaç dikilecek. İşte fethin 569. yılında tarihe geçecek ve adeta İstanbul'un göbeğine atılan bir 'YEŞİL' imza olacak Millet Bahçesi'nden son dakika bilgi ve görüntüleri...

HABER MERKEZİ
Son dakika | Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oluyor! Fethin 569 yılında İstanbul’a dev hizmet

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışından son dakika haberleri: Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk fidanları, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla toprakla buluşacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek. Ağaçların bazılarının 40-50 yaşında olduğu belirtildi.

Son dakika | Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oluyor! Fethin 569 yılında İstanbul’a dev hizmet

Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılan ve şehre adeta yeni bir akciğer olacak Millet Bahçesi'ndeki tarihi günü SABAH 6 muhabir ile takip ediyor. Canlı yayınlar, tarihi görüntüler ve önemli detaylar anbean Sabah.com.tr'de olacak

HABER: KORAY TAŞDEMİR - UĞUR YILDIRIM - BARIŞ SAVAŞ - BULUT YAMANDAĞ - ÇAĞRI OĞUZ - SAFFET AZAK

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Son dakika | Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oluyor! Fethin 569 yılında İstanbul’a dev hizmet

TÜRKİYE'Nİ EN BÜYÜK, DÜNYANIN 5'İNCİ BÜYÜK PARKI

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi muhtemel bir afet durumunda İstanbul'un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı olarak kullanılacak. İlk etabı Mayıs 2023'te açılması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Rusya'daki Bitsevsky Park, Portekiz'deki Monsanto Forest Park, ABD'deki Fairmount Park ve İrlanda'daki Phoenix Park'ın ardından dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak.

Son dakika | Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oluyor! Fethin 569 yılında İstanbul’a dev hizmet

Oluşturulan örnek bahçeye 350 yıllık zeytin ağacı, 50-60 yıllık ıhlamur ağaçları ve çınar ağaçları dikildi. Bu alanda koku ve gül bahçeleri de yer aldı.

Son dakika | Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oluyor! Fethin 569 yılında İstanbul’a dev hizmet

TÖRENİ PROGRAMI

15.00 Mehteran konserleriyle başlayan program, Yücel Arzen konseri ile devam edecek. 16.00'da Türk Yıldızlarının gösteri uçuşunun ardından Esat Kabaklı türklerini paylaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16.30'da alana teşrif etmesi ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirilerek miting alanına geçilecek.

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