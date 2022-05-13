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Son dakika | ATT Büşra'nın ölmek üzereyken bulduğu Nisa bebekten haber var: Operasyona hazırlanılıyor
Giriş Tarihi: 13.05.2022 06:51
Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
06:51
Son dakika | ATT Büşra'nın ölmek üzereyken bulduğu Nisa bebekten haber var: Operasyona hazırlanılıyor
Son dakika haberler... İstanbul Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bulununca sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebekle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Durumu hâlâ kritik olan Nisa bebeğe kök hücre nakli işlemi yapıldı. Nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'Trakeostomi' uygulanması için annenin onayı alındı ve işlem için süreç başlatıldı. İşte Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmeleri