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Haberler Yaşam Son dakika | ATT Büşra'nın ölmek üzereyken bulduğu Nisa bebekten haber var: Operasyona hazırlanılıyor
Giriş Tarihi: 13.05.2022 06:51 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 06:51

Son dakika | ATT Büşra'nın ölmek üzereyken bulduğu Nisa bebekten haber var: Operasyona hazırlanılıyor

Son dakika haberler... İstanbul Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bulununca sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebekle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Durumu hâlâ kritik olan Nisa bebeğe kök hücre nakli işlemi yapıldı. Nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'Trakeostomi' uygulanması için annenin onayı alındı ve işlem için süreç başlatıldı. İşte Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmeleri

ARZU KAYA
Son dakika | ATT Büşra’nın ölmek üzereyken bulduğu Nisa bebekten haber var: Operasyona hazırlanılıyor

Nisa bebekten son dakika haberi: İstanbul'da annesi tarafından ölüme terk edildikten sonra Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın bulduğu ve sütannelik yaparak Nisa ismini verdiği bebekle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Durumu hala kritik olan Nisa bebeğe kök hücre nakli işlemi yapıldı. Nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan "Trakeostomi" uygulanması için annenin onayı alındı, işlem için süreç başlatıldı.

Son dakika | ATT Büşra’nın ölmek üzereyken bulduğu Nisa bebekten haber var: Operasyona hazırlanılıyor

NE OLMUŞTU?

Ebru S., 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini 29 Mart'ta Pendik'te boş arsaya bıraktı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibinde görevli Büşra Durmaz ona hem süt hem de isim anneliği yaptı. Türkiye'nin gözyaşları içinde takip ettiği süreçte, savcılık da biyolojik annenin peşine düştü.

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Son dakika | ATT Büşra’nın ölmek üzereyken bulduğu Nisa bebekten haber var: Operasyona hazırlanılıyor

Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı ve hatta bebeği alıp almayacaklarını uzaktan kontrol ettiği tespit edildi. Yakalandıktan sonra bebeğe bakacak gücünün olmadığını söyleyen ve çok pişman olduğunu gözyaşları içinde anlatan anne Ebru S. tutuklandı. Anne hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Son dakika | ATT Büşra’nın ölmek üzereyken bulduğu Nisa bebekten haber var: Operasyona hazırlanılıyor

NİSA BEBEĞİN MAMA YÜZÜNDEN SOLUNUMU DURDU

Sokağa terk edilerek hayattan ilk darbesini alan Nisa bebek, 30 Mart'ta çocuk bakımevine alındı. Rahatsızlanan bebek 1 Nisan'da hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı.

Son dakika | ATT Büşra’nın ölmek üzereyken bulduğu Nisa bebekten haber var: Operasyona hazırlanılıyor

Herkes Nisa bebeğin sağlık durumunu merak ederken, talihsiz bebeğin bakımevinde yedirilen mama sonucu solunumunun durması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, acil serviste hayata dönüş fonksiyonlarının sağlanıp yoğun bakıma alındığı belirlendi.

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