Son Dakika: AUZEF kayıt yenileme ekranı yeniden erişime açıldı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AUZEF kayıt yenileme tarihleri ve ücreti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası üniversiteler için uzaktan eğitim kararı alınmıştı. AUZEF bahar yarıyılı kayıt işlemleri de 15 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023 bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme tarihleri için bir son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, kayıt yenileme sistemi 7 Nisan 2023 saat 23:59'a kadar aktif edildi. Bilindiği üzere kayıt yenileme işlemi AKSİS üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, 2023 AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, AUZEF kayıt yenileme ekranı ve ders seçme işlemi hakkında tüm detaylar.