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Haberler Yaşam Son Dakika: AUZEF kayıt yenileme ekranı yeniden erişime açıldı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.04.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 14:29

Son Dakika: AUZEF kayıt yenileme ekranı yeniden erişime açıldı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AUZEF kayıt yenileme ekranı yeniden erişime açıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelen yoğun talep üzerine kayıt yenileme sisteminin tekrar aktif edildiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası özellikle deprem bölgesinde ikamet edenler başta olmak üzere binlerce açık öğretim öğrencisi ''AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Sistem 7 Nisan 2023 tarihine kadar açık olacak. İşte, 2023 Bahar yarıyılı AUZEF kayıt yenileme ekranı ve ders seçme işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

Son Dakika: AUZEF kayıt yenileme ekranı yeniden erişime açıldı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AUZEF kayıt yenileme tarihleri ve ücreti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası üniversiteler için uzaktan eğitim kararı alınmıştı. AUZEF bahar yarıyılı kayıt işlemleri de 15 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023 bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme tarihleri için bir son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, kayıt yenileme sistemi 7 Nisan 2023 saat 23:59'a kadar aktif edildi. Bilindiği üzere kayıt yenileme işlemi AKSİS üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, 2023 AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, AUZEF kayıt yenileme ekranı ve ders seçme işlemi hakkında tüm detaylar.

Son Dakika: AUZEF kayıt yenileme ekranı yeniden erişime açıldı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

SON DAKİKA | 2023 AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI YENİDEN AKTİF EDİLDİ!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AUZEF bahar yarıyılı kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Değerli AUZEF Ailesi;

Özellikle deprem bölgesinde ikamet eden öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine kayıt yenileme sistemimiz 07 Nisan 2023 saat 23:59'a kadar aktif edilmiştir.''

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Son Dakika: AUZEF kayıt yenileme ekranı yeniden erişime açıldı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

İstanbul Üniversitesi AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin de sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimizi değil tüm AUZEF öğrencilerimizi kapsayan bir karar.

Cuma gecesine kadar kaydınızı yenileyebilirsiniz.''

Son Dakika: AUZEF kayıt yenileme ekranı yeniden erişime açıldı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi için 7 Nisan 2023 tarihine kadar referans numaranız ile ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapmanız gerekiyor.

Son Dakika: AUZEF kayıt yenileme ekranı yeniden erişime açıldı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AUZEF kayıt yenileme ücretleri, lisans ve önlisans bölümleri için 600 ile 850 TL arasında değişkenlik gösteriyor. 2022-2023 yılında güncellenen ücretler şöyle:

AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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