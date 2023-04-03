Son Dakika: AUZEF kayıt yenileme ekranı yeniden erişime açıldı! 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AUZEF kayıt yenileme ekranı yeniden erişime açıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelen yoğun talep üzerine kayıt yenileme sisteminin tekrar aktif edildiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası özellikle deprem bölgesinde ikamet edenler başta olmak üzere binlerce açık öğretim öğrencisi ''AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Sistem 7 Nisan 2023 tarihine kadar açık olacak. İşte, 2023 Bahar yarıyılı AUZEF kayıt yenileme ekranı ve ders seçme işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler.