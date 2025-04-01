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SON DAKİKA | Aydın'da Büşra Cin sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu! Sır ölümü el svapları aydınlatacak
Giriş Tarihi: 01.04.2025 07:20
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
07:21
SON DAKİKA | Aydın'da Büşra Cin sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu! Sır ölümü el svapları aydınlatacak
Son dakika haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencisi Büşra Cin, sevgilisi Özcan K.'ye ait eve gitti. Evde ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı! Tartışma sonrası Özcan K. evden ayrıldı ve döndüğünde Büşra Cin'i göğsünden vurulmuş halde ölü buldu.