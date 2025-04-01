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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Aydın'da Büşra Cin sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu! Sır ölümü el svapları aydınlatacak
Giriş Tarihi: 01.04.2025 07:20 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 07:21

SON DAKİKA | Aydın'da Büşra Cin sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu! Sır ölümü el svapları aydınlatacak

Son dakika haberi: Aydın'ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencisi Büşra Cin, sevgilisi Özcan K.'ye ait eve gitti. Evde ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı! Tartışma sonrası Özcan K. evden ayrıldı ve döndüğünde Büşra Cin'i göğsünden vurulmuş halde ölü buldu.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA | Aydın’da Büşra Cin sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu! Sır ölümü el svapları aydınlatacak

Son dakika haberi: Korkunç olay, Aydın'ın Nazilli ilçesinde sabah saatlerinde 255 Sokak'ta meydana geldi.

SON DAKİKA | Aydın’da Büşra Cin sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu! Sır ölümü el svapları aydınlatacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, dün sevgilisi Özcan K.'nin evine gitti.

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SON DAKİKA | Aydın’da Büşra Cin sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu! Sır ölümü el svapları aydınlatacak

İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Özcan K. evden ayrıldı.

SON DAKİKA | Aydın’da Büşra Cin sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu! Sır ölümü el svapları aydınlatacak

Olay günü saat 08.00'da eve dönen Özcan K. polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.

SON DAKİKA | Aydın’da Büşra Cin sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu! Sır ölümü el svapları aydınlatacak

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.