'PARA DÜŞKÜNÜYDÜ'

Korkunç cinayetin ardından Eyüp Durnagöl'ün acılı ağabeyi Hüseyin Durnagöl SABAH'a konuştu. Kardeşi Eyüp ile Emel'in 3.5 yıllık evli olduklarını söyleyen Durnagöl, "Emel para düşkünü bir kadındı. Kardeşimden sürekli maddi beklenti içindeydi. Kardeşimle para için evlendi. Geçen yıl kavga ettiler, barışmak için 650 bin liralık takı ve 1 milyon lira nakit para istedi. 1 sene ayrı kaldılar, kahvehanelerini kapattırdı. Eyüp'ü şikayet etti ve cezaevine attırdı. Uzaklaştırma aldırdı. 3.5 senelik evliliği hep sorunlu geçti. Kardeşim onu çok sevdi, biz karşı çıkmamıza rağmen evlendi. Ne söylesek bir kulağından girip diğerinden çıkıyordu. Resmen cinayet geliyorum dedi. Kardeşimin banka hesabında yüklü miktarda parası vardı. Bence Emel o parayı gördü ve bu cinayeti planladı. Eyüp'ün kasasında duran tapuları da fark etti. Bu malları ve paraları ele geçirmek için bunu yaptılar" dedi.