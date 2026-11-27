Haberler
Galeri
Yaşam
SON DAKİKA! Baba-oğul ormanlık alanda ölü bulunmuştu: Tapuları gördü, cinayetleri işledi
Giriş Tarihi: 27.11.2026 07:20
Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 09:00
SON DAKİKA! Baba-oğul ormanlık alanda ölü bulunmuştu: Tapuları gördü, cinayetleri işledi
Son dakika haberi: İzmir'de ormanlık alanda ölü bulunan Eyüp Durnagöl ve oğlu Yusuf Durnagöl cinayetinde acılı ağabey Hüseyin Durnagöl SABAH'a konuştu. Kardeşinin eşi Emel Durnagöl'ün para düşkünü bir kadın olduğunu söyleyen ağabey, "Kardeşimi parasını ve mallarını ele geçirmek için öldürdüler" dedi.