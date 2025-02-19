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SON DAKİKA | Babasının katilini baba bilen kadın, SABAH’a konuştu: DNA testi sonucu vicdanımı rahatlattı
Giriş Tarihi: 19.02.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
06:29
SON DAKİKA | Babasının katilini baba bilen kadın, SABAH’a konuştu: DNA testi sonucu vicdanımı rahatlattı
Son dakika haberi: Muğla'da 48 yıl baba dediği Mahir Ayyıldız'ın öldürdüğü Mustafa Uyanık'ın, DNA testi sonucu gerçek babası olduğunu öğrenen Berrin Nalcı, duygularını SABAH ile paylaştı. Yıllarca baba olarak bildiği kişinin babasının katili olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadığını söyleyen Nalcı, "Benim için çok büyük bir travmaydı. Sıkıntıdan sırtımda yaralar çıktı." dedi.