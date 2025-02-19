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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Babasının katilini baba bilen kadın, SABAH’a konuştu: DNA testi sonucu vicdanımı rahatlattı
Giriş Tarihi: 19.02.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 06:29

SON DAKİKA | Babasının katilini baba bilen kadın, SABAH’a konuştu: DNA testi sonucu vicdanımı rahatlattı

Son dakika haberi: Muğla'da 48 yıl baba dediği Mahir Ayyıldız'ın öldürdüğü Mustafa Uyanık'ın, DNA testi sonucu gerçek babası olduğunu öğrenen Berrin Nalcı, duygularını SABAH ile paylaştı. Yıllarca baba olarak bildiği kişinin babasının katili olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadığını söyleyen Nalcı, "Benim için çok büyük bir travmaydı. Sıkıntıdan sırtımda yaralar çıktı." dedi.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA | Babasının katilini baba bilen kadın, SABAH’a konuştu: DNA testi sonucu vicdanımı rahatlattı

Son dakika haberi: Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce vefat eden Fatma Ayyıldız geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu.

SON DAKİKA | Babasının katilini baba bilen kadın, SABAH’a konuştu: DNA testi sonucu vicdanımı rahatlattı

Fatma Ayyıldız bu sırrı saklayarak Berrin Nalcı'yı (50) resmi nikâhlı eşi Mahir Ayyıldız'ın üzerine kaydettirdi. Mahir Ayyıldız o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.

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SON DAKİKA | Babasının katilini baba bilen kadın, SABAH’a konuştu: DNA testi sonucu vicdanımı rahatlattı

CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA EŞİNİ AFFETTİ

Mahir Ayyıldız bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Ayyıldız eşini affettikten sonra tekrar bir araya gelerek evliliğini sürdürdü.

SON DAKİKA | Babasının katilini baba bilen kadın, SABAH’a konuştu: DNA testi sonucu vicdanımı rahatlattı

Berrin Nalcı ise 48 yaşına kadar babası Mahir Ayyıldız'ı gerçek babası olarak bildi. Berrin Nalcı 2 yıl önce ablasıyla yaşadığı tartışmada "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" sözlerini işitince büyük bir şok yaşadı.

SON DAKİKA | Babasının katilini baba bilen kadın, SABAH’a konuştu: DNA testi sonucu vicdanımı rahatlattı

Nalcı, avukatı Varol Turbay aracılığıyla Muğla Ailesi Mahkemesi'nde babalık davası açtı.

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