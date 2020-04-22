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Haberler Galeri SON DAKİKA BAKAN KOCA DUYURDU: 22 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı tablosu ve son durum nedir? Günlük corona virüsü vaka sayısı ve risk dağılımı haritası

BAKAN KOCA DUYURDU: 22 Nisan Türkiye'de vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı tablosu ve son durum nedir? Günlük corona virüsü vaka sayısı ve risk dağılımı haritası

Türkiye'de vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı son durumu merak edilirken haberleri de peşi sıra geliyor. Dünyada son durum giderek kötüleşmesine karşın ülkemizde Covid-19 salgını yavaş yavaş kontrol altına alındı. Öyle ki, her 24 saatte vaka sayıları kayda değer oranda düşüş gösteriyor. Bu noktada, tarafından günlük olarak açıklanan corona virüsü vaka ve ölüm sayısı tablosu ile 22 Nisan canlı haritası merak ediliyor. Zira, Bakan Koca tarafından günlük olarak corona virüsü tablosu ile vaka, ölüm, entübe ve iyileşen hasta sayısı bilgisi kamuoyu ile paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de corona vaka, ölüm, entübe ve iyileşen hasta sayısı hakkında Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptı ve 22 Nisan son durumu paylaştı. Peki, 22 Nisan Türkiye vaka ve ölü sayısı son durum kaç oldu? Entübe hasta ve iyileşen hasta sayısı nedir? İllere ve göre ilçelere göre vaka dağılımı tablosu nasıl? İşte, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de vaka sayısı, illere göre vaka dağılımı ve iyileşen hastalar ile ilgili 22 Nisan...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 17:56
SON DAKİKA BAKAN KOCA DUYURDU: 22 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı tablosu ve son durum nedir? Günlük corona virüsü vaka sayısı ve risk dağılımı haritası

Dünya geneline adeta kâbus gibi çöken (Covid-19) salgını hakkında haberleri art arda geliyor. Dünyada son durum giderek kötüleşirken bilanço da her geçen saat ile beraber artıyor. Salgının merkez üssü ABD'de sağlık sistemi neredeyse çökmenin eşiğine geldi ve ülkede koronavirüs bir türlü kontrol altına alınamıyor. Türkiye ise salgın karşısında etkin bir mücadele ortaya koymasının sonuçlarını yavaş yavaş alıyor. Ülkemize ilişkin son durum bilgileri de tarafından günlük olarak açıklanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, 22 Nisan Türkiye'de son durum ve vaka sayısı ile iyileşen hasta sayısını öğrenmeye çalışıyor. tarafından her gün açıklanan günlük veriler ile, detaylı vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta ve entübe hasta sayısı kamuoyu ile paylaşıyor.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU? 22 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı , 22 Nisan 2020 Çarşamba gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, günlük tabloyu Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyurdu.

Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda ise canlı koronavirüs haritası ile vaka dağılımı hakkında bilgi vermişti.

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Peki, Sağlık Bakanlığı corona virüsü canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere illerde ve ilçelerde son durum ne? Haberimizden, 22 Nisan Türkiye'de corona virüsünde son durumu günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

SON DAKİKA BAKAN KOCA DUYURDU: 22 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı tablosu ve son durum nedir? Günlük corona virüsü vaka sayısı ve risk dağılımı haritası

22 NİSAN GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından şu sözleri kullandı:

Son 24 saatte 3083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 117 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 98 bin 674, can kaybı 2376 oldu.

Son 24 saatte 1559 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 16 bin 477 oldu.

Mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor.

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SON DAKİKA BAKAN KOCA DUYURDU: 22 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı tablosu ve son durum nedir? Günlük corona virüsü vaka sayısı ve risk dağılımı haritası

Mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor.

Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, tedbirleri uygularsak yeni hasta sayımız azalıyor. Kesin olan budur.

Yüzde 80'lere yükselen yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 60 seviyelerine geriledi.

Halen yüzde 30 dolulukla bu hizmeti sürdürüyoruz. Bu, tedavide ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğimizi göstermesi için son derece önemli.

Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil.

SON DAKİKA BAKAN KOCA DUYURDU: 22 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı tablosu ve son durum nedir? Günlük corona virüsü vaka sayısı ve risk dağılımı haritası

21 NİSAN SON DURUM

Bakan , 21 Nisan son durumu açıkladı ve şu notu düştü:

"Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon."

SON DAKİKA BAKAN KOCA DUYURDU: 22 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı tablosu ve son durum nedir? Günlük corona virüsü vaka sayısı ve risk dağılımı haritası

Son 24 saatte 4611 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 119 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 95 bin 591, can kaybı 2259 oldu.

Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 14 bin 918 oldu.

SON DAKİKA BAKAN KOCA DUYURDU: 22 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı tablosu ve son durum nedir? Günlük corona virüsü vaka sayısı ve risk dağılımı haritası

20 NİSAN SON DURUM

Bakan Koca, Twitter hesabı üzeriden 20 Nisan günlük son durum tablosunu açıkladı. Koca, şu sözleri kullandı:

Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız.

Açıklanan tabloya göre, 39 bin 703 günlük test yapıldı. Vaka sayısı 4 bin 674 olarak açıklanırken bugün iyileşen hasta sayısı bin 454 olarak duyuruldu.

SON DAKİKA BAKAN KOCA DUYURDU: 22 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı tablosu ve son durum nedir? Günlük corona virüsü vaka sayısı ve risk dağılımı haritası

TOPLAM VERİLER - 20 NİSAN

KORONA VAKA SAYISI TOPLAM: 90 BİN 980

TOPLAM VEFA SAYISI: 2 BİN 140

YOĞUN BAKIM SAYISI: BİN 909

ENTÜBE SAYISI: BİN 33

İYİLEŞEN SAYISI: 13 BİN 430

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