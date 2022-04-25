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Son dakika | Bakan Koca'dan maskesiz günlerin ön gösterimi: "Ben tokalaşmaya başladım bile..."
Giriş Tarihi: 25.04.2022 07:45
Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
07:47
Son dakika | Bakan Koca'dan maskesiz günlerin ön gösterimi: "Ben tokalaşmaya başladım bile..."
Son dakika haberler: Ramazanda il ziyaretlerinde bulunan Sağlık Bakanı Fahretin Koca'dan önemli açıklamalar. SABAH'a salgınla ilgili müjdelerini sıralayan Koca adeta bu hafta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararların da sinyalini verdi. Koca "Bayramı bayram gibi yaşacağız. Toplumsal kısıtlamaların artık devre dışı kalmasını istiyoruz" dedi. İşte Bakan Koca'nın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar