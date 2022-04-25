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Haberler Yaşam Son dakika | Bakan Koca'dan maskesiz günlerin ön gösterimi: "Ben tokalaşmaya başladım bile..."
Giriş Tarihi: 25.04.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 07:47

Son dakika | Bakan Koca'dan maskesiz günlerin ön gösterimi: "Ben tokalaşmaya başladım bile..."

Son dakika haberler: Ramazanda il ziyaretlerinde bulunan Sağlık Bakanı Fahretin Koca'dan önemli açıklamalar. SABAH'a salgınla ilgili müjdelerini sıralayan Koca adeta bu hafta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararların da sinyalini verdi. Koca "Bayramı bayram gibi yaşacağız. Toplumsal kısıtlamaların artık devre dışı kalmasını istiyoruz" dedi. İşte Bakan Koca'nın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar

KENAN KIRAN
Son dakika | Bakan Koca’dan maskesiz günlerin ön gösterimi: Ben tokalaşmaya başladım bile...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Bursa ve Sakarya'nın ardından Adıyaman'a gitti. Ziyaretleri sırasında maske takmayıp vatandaşlarla tokalaşan, öğrencilerle fotoğraf çektiren Koca, pandemiyle mücadelede gelinen noktaya dair ipucu verdi. SABAH'ın sorularını yapıtlayan Koca, şunları kaydetti:

Son dakika | Bakan Koca’dan maskesiz günlerin ön gösterimi: Ben tokalaşmaya başladım bile...

SON DAKİKA BAKAN KOCA: ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ: Bayramı bayram gibi kutlayacağız. Eski günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın daha çok olmadığı döneme inşallah geçiyoruz.

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Son dakika | Bakan Koca’dan maskesiz günlerin ön gösterimi: Ben tokalaşmaya başladım bile...

Kişisel tedbirler daha çok öne çıkacak. 'Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın' istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan, ileri yaşta riskli kişilerde zaten normal zamanda da koruma gerekir.

Son dakika | Bakan Koca’dan maskesiz günlerin ön gösterimi: Ben tokalaşmaya başladım bile...

Biz büyüklerimizi gripten koruma çabası içinde olmuyor muyuz? 2.5 yıllık zaman dilimi bize üst solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını maskenin önemli oranda önleyebildiğini gösterdi. Pandemi sonrası normal dönemde de bu olmalı.

Son dakika | Bakan Koca’dan maskesiz günlerin ön gösterimi: Ben tokalaşmaya başladım bile...

MASKESİZ VATANDAŞIN ARASINDA OLMAYI ÖZLEMİŞİZ: Ben esnafla tokalaşmaya başladım. İşte vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Özlemişiz. Bu normali maskesiz yaşamak önemli değil mi?

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