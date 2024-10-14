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Giriş Tarihi: 14.10.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 09:49

SON DAKİKA... Barışmaya giden damat kayınpederinin evinde katliam yaptı: 2 ölü, 2 yaralı!

SON DAKİKA... Balıkesir'de Murat Özer, geçimsizlik nedeniyle bir süre önce evi terk eden eşi Nezihe Nurçin Özer ile barışmak için kayınpederinin evinde gitti. Ancak çıkan tartışma sonrası katliam yapan Özer'in bıçaklı saldırısı sonucu baldızı Gülçin Kaya ile kayınvalidesi Sevim Kaya hayatını kaybetti. Özer'in eşi ile kayınpederi Ali Rıza Kaya'yı da yaraladığı belirtildi.

DHA
SON DAKİKA... Barışmaya giden damat kayınpederinin evinde katliam yaptı: 2 ölü, 2 yaralı!

Olay, saat 19.30 sıralarında Kızılkeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Özer ve eşi Nezihe Nurçin Özer, bir süre kavga etti. Aralarında geçimsizlik olduğu öğrenilen çiftten Nurçin Özer, tartışmanın ardından babasının evine gitti.

SON DAKİKA... Barışmaya giden damat kayınpederinin evinde katliam yaptı: 2 ölü, 2 yaralı!

Murat Özer, barışmak amacıyla kayınpederi Ali Rıza Kaya'nın evine gitti. Özer çifti konuşurken taraflar arasında bir kez daha tartışma çıktı. İddiaya göre Nezihe Nurçin Özer'in evine dönmek istememesi ve ailenin de bu kararını desteklemesi nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma sırasında mutfağa giden damat Murat Özer, eline geçirdiği bıçakla evde katliam yaptı.

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SON DAKİKA... Barışmaya giden damat kayınpederinin evinde katliam yaptı: 2 ölü, 2 yaralı!

Murat Özer'in saldırısı sonucunda eşi Nezihe Nurçin Özer, baldızı Gülçin Kaya, kayinvalidesi Sevim Kaya ve kayınpederi Ali Rıza Kaya vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kaldı.

SON DAKİKA... Barışmaya giden damat kayınpederinin evinde katliam yaptı: 2 ölü, 2 yaralı!

YARDIM ÇIĞLIKLARI ÜZERİNE KOMŞULARI HABER VERDİ

Kaya ailesinin evinden yükselen yardım çığlıkları üzerine komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülçin Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

SON DAKİKA... Barışmaya giden damat kayınpederinin evinde katliam yaptı: 2 ölü, 2 yaralı!

Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan kayınvalide Sevim Kaya da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elinde kesikler oluşan Ali Rıza Kaya ile hayati tehlikesi bulunan kızı Nezihe Nurçin Özer'in tedavisine devam ediliyor.

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