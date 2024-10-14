Giriş Tarihi: 14.10.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024
09:49
SON DAKİKA... Barışmaya giden damat kayınpederinin evinde katliam yaptı: 2 ölü, 2 yaralı!
SON DAKİKA... Balıkesir'de Murat Özer, geçimsizlik nedeniyle bir süre önce evi terk eden eşi Nezihe Nurçin Özer ile barışmak için kayınpederinin evinde gitti. Ancak çıkan tartışma sonrası katliam yapan Özer'in bıçaklı saldırısı sonucu baldızı Gülçin Kaya ile kayınvalidesi Sevim Kaya hayatını kaybetti. Özer'in eşi ile kayınpederi Ali Rıza Kaya'yı da yaraladığı belirtildi.