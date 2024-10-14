SON DAKİKA... Barışmaya giden damat kayınpederinin evinde katliam yaptı: 2 ölü, 2 yaralı!

Murat Özer, barışmak amacıyla kayınpederi Ali Rıza Kaya'nın evine gitti. Özer çifti konuşurken taraflar arasında bir kez daha tartışma çıktı. İddiaya göre Nezihe Nurçin Özer'in evine dönmek istememesi ve ailenin de bu kararını desteklemesi nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma sırasında mutfağa giden damat Murat Özer, eline geçirdiği bıçakla evde katliam yaptı.