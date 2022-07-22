Son dakika: Baron savcı dosyasında ikinci perde! FETÖ borsası da kurmuş

TEK TEK ARAYIP PARA İSTEDİLER

Ele geçirilen WhatsApp mesajlarında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın, polis memuruna FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerin bilgilerini atarak para istedikleri belirlendi.



