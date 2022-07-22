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Son dakika: Baron savcı dosyasında ikinci perde! FETÖ borsası da kurmuş
Giriş Tarihi: 22.07.2022 07:32
Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
07:33
Son dakika: Baron savcı dosyasında ikinci perde! FETÖ borsası da kurmuş
Son dakika haberi: Adana merkezli uyuşturucu ticareti şebekesi yöneten Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ile ilgili bir skandal daha ortaya çıktı. İşte SABAH'ın gündeme bomba gibi düşen uyuşturucu şebekesi liderliği yapan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ile ilgili haberinde yeni detaylar...