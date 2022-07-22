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Haberler Yaşam Son dakika: Baron savcı dosyasında ikinci perde! FETÖ borsası da kurmuş
Giriş Tarihi: 22.07.2022 07:32 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 07:33

Son dakika: Baron savcı dosyasında ikinci perde! FETÖ borsası da kurmuş

Son dakika haberi: Adana merkezli uyuşturucu ticareti şebekesi yöneten Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ile ilgili bir skandal daha ortaya çıktı. İşte SABAH'ın gündeme bomba gibi düşen uyuşturucu şebekesi liderliği yapan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ile ilgili haberinde yeni detaylar...

İLKER TURAK
Son dakika: Baron savcı dosyasında ikinci perde! FETÖ borsası da kurmuş

Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yöneten örgüt lideri olduğu ortaya çıkmıştı. SABAH'ın gündeme getirdiği olayda yeni detaylara ulaşıldı.

Son dakika: Baron savcı dosyasında ikinci perde! FETÖ borsası da kurmuş

Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, polis memuru olan kuryenin telefonunda yapılan incelemede Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'a ulaşılmıştı.

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Son dakika: Baron savcı dosyasında ikinci perde! FETÖ borsası da kurmuş

Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yönettiği ve örgüt lideri olduğu ortaya çıkarken aynı zamanda FETÖ borsası oluşturduğu da belirlendi.

Son dakika: Baron savcı dosyasında ikinci perde! FETÖ borsası da kurmuş

TEK TEK ARAYIP PARA İSTEDİLER

Ele geçirilen WhatsApp mesajlarında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın, polis memuruna FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerin bilgilerini atarak para istedikleri belirlendi.

Son dakika: Baron savcı dosyasında ikinci perde! FETÖ borsası da kurmuş

Örgüt üyelerinin yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından bu kişileri arayıp para istediği ortaya çıktı.

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