Giriş Tarihi: 08.09.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
16:48
Son dakika! Başkan Erdoğan Narin Güran soruşturmasını yakından takip ediyor! Siyasilerden peş peşe mesajlar
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu." dedi. Minik Narin'in kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin ardından netleşecek. Günler sonra gelen acı haber tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Narin Güran'ın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip ettiği açıklandı.