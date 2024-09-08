Son dakika! Başkan Erdoğan Narin Güran soruşturmasını yakından takip ediyor! Siyasilerden peş peşe mesajlar

Vali Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Narin'in cansız bedeni dere kenarında çuval içerisinde bu sabah 08.45 sıralarında bulunmuştur. Narin' in öldürüldükten sonra bir çuvalın içine konup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla kapatılarak doğal bir görüntü verilmeye çalışıldığı anlaşılmıştır."