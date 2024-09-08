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Giriş Tarihi: 08.09.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 16:48

Son dakika! Başkan Erdoğan Narin Güran soruşturmasını yakından takip ediyor! Siyasilerden peş peşe mesajlar

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu." dedi. Minik Narin'in kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin ardından netleşecek. Günler sonra gelen acı haber tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Narin Güran'ın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip ettiği açıklandı.

Son dakika! Başkan Erdoğan Narin Güran soruşturmasını yakından takip ediyor! Siyasilerden peş peşe mesajlar

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 19 gündür kayıp olan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. İçişleri bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.

Son dakika! Başkan Erdoğan Narin Güran soruşturmasını yakından takip ediyor! Siyasilerden peş peşe mesajlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu.

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Son dakika! Başkan Erdoğan Narin Güran soruşturmasını yakından takip ediyor! Siyasilerden peş peşe mesajlar

Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Başkan Erdoğan Narin Güran soruşturmasını yakından takip ediyor! Siyasilerden peş peşe mesajlar

CANSIZ BEDENİ KAMUFLE EDİLDİ!

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cansız bedeninin çuval içerisinde bulunduğunu ve üzerinin ağaç dalları ve taşlarla kamufle edildiğini açıkladı.

Son dakika! Başkan Erdoğan Narin Güran soruşturmasını yakından takip ediyor! Siyasilerden peş peşe mesajlar

Vali Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Narin'in cansız bedeni dere kenarında çuval içerisinde bu sabah 08.45 sıralarında bulunmuştur. Narin' in öldürüldükten sonra bir çuvalın içine konup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla kapatılarak doğal bir görüntü verilmeye çalışıldığı anlaşılmıştır."

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