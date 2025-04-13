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SON DAKİKA | Bedelli askerlere müjde! İstinaftan emsal ‘bedelli askerlik’ kararı
Giriş Tarihi: 13.04.2025 07:13
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
07:15
SON DAKİKA | Bedelli askerlere müjde! İstinaftan emsal ‘bedelli askerlik’ kararı
Son dakika haberi: İstanbul'da satış danışmanı olarak çalışan bir işçi, bedelli askerliğe giderken istifa etti. Kıdem tazminatı istediğinde ise işveren bu talebini reddetti. Mahkeme, işvereni haklı bularak "İzinli sayılacak, tazminat alamaz." dedi. Dosyayı inceleyen üst mahkeme, emsal bir karara imza attı.