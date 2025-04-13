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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Bedelli askerlere müjde! İstinaftan emsal ‘bedelli askerlik’ kararı
Giriş Tarihi: 13.04.2025 07:13 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 07:15

SON DAKİKA | Bedelli askerlere müjde! İstinaftan emsal ‘bedelli askerlik’ kararı

Son dakika haberi: İstanbul'da satış danışmanı olarak çalışan bir işçi, bedelli askerliğe giderken istifa etti. Kıdem tazminatı istediğinde ise işveren bu talebini reddetti. Mahkeme, işvereni haklı bularak "İzinli sayılacak, tazminat alamaz." dedi. Dosyayı inceleyen üst mahkeme, emsal bir karara imza attı.

ARZU KAYA
SON DAKİKA | Bedelli askerlere müjde! İstinaftan emsal ‘bedelli askerlik’ kararı

Son dakika haberi: İstanbul'da yaşayan Gökhan A., 2014-2019 yılları arasında bir zincir giyim mağazasında satış danışmanı olarak çalıştı. Son maaşı ise 4 bin 400 liraydı. Bedelli askerliğe gitmek için işten istifa eden işçi, iş yerinden 20 bin lira kıdem tazminatını istedi.

SON DAKİKA | Bedelli askerlere müjde! İstinaftan emsal ‘bedelli askerlik’ kararı

İşveren, "İş kaybı olmayacak, 21 gün boyunca ücretsiz izinli sayılacak." diyerek tazminat talebini reddetti. Taraflar uzlaşamayınca işçi, avukatı Cemil Albayrak aracılığı ile kıdem tazminatı için mahkemenin kapısını çaldı.

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SON DAKİKA | Bedelli askerlere müjde! İstinaftan emsal ‘bedelli askerlik’ kararı

İKİ MAHKEME İKİ AYRI KARAR

Bu sırada başka bir çalışanın davasında Adana'da bir mahkeme, istifa halinde tazminat alınabilecek halleri sıraladı; emeklilik, evlilik, askerlik.

SON DAKİKA | Bedelli askerlere müjde! İstinaftan emsal ‘bedelli askerlik’ kararı

Mahkeme, bedelli askerliğin muvazzaf askerlikten farklı olmadığını söyledi ve davayı kabul etti. İşverenin çalışanına kıdem tazminatını ödemesine hükmetti.

SON DAKİKA | Bedelli askerlere müjde! İstinaftan emsal ‘bedelli askerlik’ kararı

Ancak Gökhan A.'ın davasında İstanbul İş Mahkemesi, çalışanın bedelli askerlikte işini kaybetmemesinin amaçlandığını, 21 gün izinli sayılabileceğini belirterek "Tazminat alamaz." diyerek davayı reddetti.