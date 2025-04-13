SON DAKİKA | Bedelli askerlere müjde! İstinaftan emsal ‘bedelli askerlik’ kararı

Son dakika haberi: İstanbul'da yaşayan Gökhan A., 2014-2019 yılları arasında bir zincir giyim mağazasında satış danışmanı olarak çalıştı. Son maaşı ise 4 bin 400 liraydı. Bedelli askerliğe gitmek için işten istifa eden işçi, iş yerinden 20 bin lira kıdem tazminatını istedi.



