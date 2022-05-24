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Son dakika | Beyazıt'taki çatışmanın nedeni ortaya çıktı! Korkunç görüntüler 10 aylık kin sonrası ortaya çıkmış
Giriş Tarihi: 24.05.2022 07:54
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
07:54
Son dakika | Beyazıt'taki çatışmanın nedeni ortaya çıktı! Korkunç görüntüler 10 aylık kin sonrası ortaya çıkmış
Son dakika haberler: İstanbul Beyazıt'ta, tarihi Kapalıçarşı'nın hemen yanıbaşındaki caddede işyerleri bulunan ve 10 ay önce "tükürük" kavgası nedeniyle husumet besleyen iki esnaf grubu çatıştı. 1'i polis, 7 kişi yaralandı. Polis, 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Beyazıt'ta adeta terör estiren ve korkunç görüntülere sahne olan çatışmanın nedeni ise daha sonra ortaya çıktı. Valilik açıklamasında 'Husumet' olarak adlandırılan çatışma nedeninin detaylarına SABAH ulaştı. İşte 10 aylık kin ve dün yaşanan hesaplaşma...