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Haberler Yaşam Son dakika | Beyazıt'taki çatışmanın nedeni ortaya çıktı! Korkunç görüntüler 10 aylık kin sonrası ortaya çıkmış
Giriş Tarihi: 24.05.2022 07:54 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 07:54

Son dakika | Beyazıt'taki çatışmanın nedeni ortaya çıktı! Korkunç görüntüler 10 aylık kin sonrası ortaya çıkmış

Son dakika haberler: İstanbul Beyazıt'ta, tarihi Kapalıçarşı'nın hemen yanıbaşındaki caddede işyerleri bulunan ve 10 ay önce "tükürük" kavgası nedeniyle husumet besleyen iki esnaf grubu çatıştı. 1'i polis, 7 kişi yaralandı. Polis, 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Beyazıt'ta adeta terör estiren ve korkunç görüntülere sahne olan çatışmanın nedeni ise daha sonra ortaya çıktı. Valilik açıklamasında 'Husumet' olarak adlandırılan çatışma nedeninin detaylarına SABAH ulaştı. İşte 10 aylık kin ve dün yaşanan hesaplaşma...

Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ
EMİR SOMER
ÇAĞRI OĞUZ
Son dakika | Beyazıt’taki çatışmanın nedeni ortaya çıktı! Korkunç görüntüler 10 aylık kin sonrası ortaya çıkmış

Son dakika haberleri: İstanbul Fatih'te Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.30 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Çatışmanın ardından yapılan gözaltı sayıları da artmaya devam ediyor.

Diğer yandan İstanbul Valiliği'nin 'husumet' olarak açıkladığı çatışma nedeninin detaylarına SABAH ulaştı. Dün korkunç görüntülere sahne olan Beyazıt'taki çatışmanın altından 10 aylık bir kin çıktı. İşte ayrıntılar...

Son dakika | Beyazıt’taki çatışmanın nedeni ortaya çıktı! Korkunç görüntüler 10 aylık kin sonrası ortaya çıkmış

VALİLİK AÇIKLADI:

Yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih İlçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür.

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Son dakika | Beyazıt’taki çatışmanın nedeni ortaya çıktı! Korkunç görüntüler 10 aylık kin sonrası ortaya çıkmış

BEYAZIT ÇATIŞMASINDA YARALILARLA İLGİLİ BİLGİ

Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Beyazıt’taki çatışmanın nedeni ortaya çıktı! Korkunç görüntüler 10 aylık kin sonrası ortaya çıkmış

POLİS BAŞINDAN VURULDU HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Beyazıt Kapalı Çarşı'da husumetli iki esnaf grubu arasında yaşanan silahlı çatışmada saldırganların pompalı tüfeğinden çıkan saçmalarla kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan polis memuru Gökhan A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı ve kaldırıldığı Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika | Beyazıt’taki çatışmanın nedeni ortaya çıktı! Korkunç görüntüler 10 aylık kin sonrası ortaya çıkmış

BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMA SONRASI GÖZALTINA ALINANLAR CİNAYET BÜROYA GETİRİLDİ

İstanbul Fatih Beyazıt'ta husumetli iki esnaf grubu arasında yaşanan silahlı çatışmada 1'i polis 7 kişi yaralanırken, 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Yapılan incelemede, Polat Öztürk, Ayhan Öztürk, Mahmut Korkular ve Remzi Korkular'ın daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 7 yaralı hastaneye kaldırıldı.


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