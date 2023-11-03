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Giriş Tarihi: 03.11.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 14:13

SON DAKİKA BİNGÖL DEPREM | 3 Kasım 2023 Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

Son dakika Bingöl'de deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem bölgesi olan ülkemizde her gün bir deprem haberi ile karşı karşıya kalıyoruz. Duyurulara göre Bingöl'de merkez üssü Genç olan yerin 5.0 km altında gerçekleşen bir deprem meydana geldi. Deprem haberinin duyurulmasının ardından ayrıntıları merak ediliyor. Peki, | 3 Kasım 2023 az önce Bingöl'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? İşte, Afad ve Kandilli verilerine göre gerçekleşen depremin ayrıntıları...