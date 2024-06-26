BİNGÖL DEPREM HABERİ SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 26 Haziran bugün Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Bingöl deprem haberi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce sisteme düşen sarsıntının ardından arama motorlarına yönelen bölge sakinleri "Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. Peki az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte Bingöl depremi bilgileri...