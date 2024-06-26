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BİNGÖL DEPREM HABERİ SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 26 Haziran bugün Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:45
BİNGÖL DEPREM HABERİ SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 26 Haziran bugün Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi: Bingöl şiddetli deprem ile sallandı. 26 Haziran tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre merkez üssü Karlıova (Bingöl) olan şiddetli sarsıntı kayıtlara geçti. Sallantıyı hisseden bölge sakinleri arama motorları üzerinde "Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde" sorularına yanıt arıyor. Peki, 26 Haziran 2024 şimdi Bingöl'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? İşte yanıtı.