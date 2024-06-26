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Haberler Yaşam BİNGÖL DEPREM HABERİ SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 26 Haziran bugün Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 18:45

BİNGÖL DEPREM HABERİ SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 26 Haziran bugün Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Bingöl şiddetli deprem ile sallandı. 26 Haziran tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre merkez üssü Karlıova (Bingöl) olan şiddetli sarsıntı kayıtlara geçti. Sallantıyı hisseden bölge sakinleri arama motorları üzerinde "Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde" sorularına yanıt arıyor. Peki, 26 Haziran 2024 şimdi Bingöl'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? İşte yanıtı.

BİNGÖL DEPREM HABERİ SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 26 Haziran bugün Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Bingöl deprem haberi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce sisteme düşen sarsıntının ardından arama motorlarına yönelen bölge sakinleri "Az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. Peki az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, şiddeti ve büyüklüğü kaç? İşte Bingöl depremi bilgileri...

BİNGÖL DEPREM HABERİ SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 26 Haziran bugün Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: BİNGÖL DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Karlıova (Bingöl) merkezli deprem meydana geldi. 26 Haziran günü saat 07.42'de gerçekleşen sarsıntı yerin 11.12 km altında kaydedildi.

Sarsıntı 4.0 büyüklüğünde kaydedildi. İşte, ayrıntılar...

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BİNGÖL DEPREM HABERİ SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 26 Haziran bugün Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

BİNGÖL DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2024-06-26
Saat:07:42:50 TSİ
Enlem:39.24278 N
Boylam:40.89361 E
Derinlik:11.12 km

BİNGÖL DEPREM HABERİ SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 26 Haziran bugün Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

BİNGÖL DEPREM HABERİ SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli ile 26 Haziran bugün Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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