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Haberler Yaşam BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Elmalı sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 30.03.2025 22:12 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 22:13

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Elmalı sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Bingöl deprem son dakika haberleri ile takip ediliyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan bilgilere göre takip edilen sarsıntı bölge halkı tarafından hissedildi. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği paylaşılanlar arasında. Peki; 30 Mart Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede?

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Elmalı sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Bingöl deprem ile sallandı. Diri fay hattının bulunduğu bölgede yaşanan sarsıntılar AFAD ve Kandilli'nin sistemleriyle izleniyor. Peki; Bingöl'de deprem kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi? İşte, detaylar...

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Elmalı sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: BİNGÖL'DE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi paylaştı: Bingöl Elmalı merkez üssünde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 21.11'de gerçekleşen deprem yerin 5 km altında kaydedildi.

İşte, ayrıntılar:

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BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Elmalı sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

ELMALI-(BINGOL)

30.03.2025, 21:11:41 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 5.1 km

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Elmalı sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de gerçekleşen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle en kısa sürede listede yerini alıyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

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BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Elmalı sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?