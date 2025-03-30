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BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Elmalı sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 30.03.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
22:13
BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Elmalı sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Bingöl deprem son dakika haberleri ile takip ediliyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan bilgilere göre takip edilen sarsıntı bölge halkı tarafından hissedildi. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği paylaşılanlar arasında. Peki; 30 Mart Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede?