BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Elmalı sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de gerçekleşen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle en kısa sürede listede yerini alıyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

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