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Haberler Yaşam Son dakika: Bitcoin bir aileyi dağıttı! Evini satıp kripto para aldı, canına kıydı
Giriş Tarihi: 13.05.2022 16:20 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 16:30

Son dakika: Bitcoin bir aileyi dağıttı! Evini satıp kripto para aldı, canına kıydı

Son dakika haberi: Kripto para intiharları son günlerde çoğaldı. İstanbul Esenyurt'ta emlakçılık yapan Eyüp Çobanoğlu(23) sattığı evinin parasını kripto para borsasında kaybedince tabancayla intihar etti. Çobanoğlu geriye sosyal medya durumuna "En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir" yazılı notu bıraktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Bitcoin bir aileyi dağıttı! Evini satıp kripto para aldı, canına kıydı

SON DAKİKA: BİTCOİN BİR AİLEYİ DAĞITTI! EVİNİ SATIP KRİPTO PARADA BATTI, CANINA KIYDI

Olay, dün 17:00 sıralarında Esenyurt Örnek mahallesinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, emlak işiyle uğraşan Eyüp Çobanoğlu yaklaşık bir yıl önce kendine ait daireyi satarak kripto para borsasına girdi.

Son dakika: Bitcoin bir aileyi dağıttı! Evini satıp kripto para aldı, canına kıydı

. Yaklaşık 600 bin TL ile borsaya giren Çobanoğlu için ilk dönemler oldukça kazançlı geçti. Ancak geçtiğimiz günlerde büyük çöküş yaşayan kripto para piyasasında ciddi kayıplar yaşandı.

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Son dakika: Bitcoin bir aileyi dağıttı! Evini satıp kripto para aldı, canına kıydı

AİLESİYLE TERS DÜŞTÜ

600 bin TL yatırımını hemen hemen sıfırlayan Çobanoğlu, ailesiyle de ters düştü. Büyük bunalıma giren genç, dün akşam üzeri sosyal medya durumuna "En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir" yazılı notu bırakarak intihar etti.

Son dakika: Bitcoin bir aileyi dağıttı! Evini satıp kripto para aldı, canına kıydı

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede, baş bölgesine kurşun isabet eden Eyüp Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Son dakika: Bitcoin bir aileyi dağıttı! Evini satıp kripto para aldı, canına kıydı

Polis, olayın yaşandığı sitenin 2'nci katında bulunan dairede incelemelerde bulundu.

SON DAKİKA