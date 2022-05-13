Son dakika: Bitcoin bir aileyi dağıttı! Evini satıp kripto para aldı, canına kıydı

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede, baş bölgesine kurşun isabet eden Eyüp Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.