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Son dakika: Bitcoin bir aileyi dağıttı! Evini satıp kripto para aldı, canına kıydı
Giriş Tarihi: 13.05.2022 16:20
Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
16:30
Son dakika: Bitcoin bir aileyi dağıttı! Evini satıp kripto para aldı, canına kıydı
Son dakika haberi: Kripto para intiharları son günlerde çoğaldı. İstanbul Esenyurt'ta emlakçılık yapan Eyüp Çobanoğlu(23) sattığı evinin parasını kripto para borsasında kaybedince tabancayla intihar etti. Çobanoğlu geriye sosyal medya durumuna "En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir" yazılı notu bıraktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...