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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza: Bolu-Ankara istikameti trafiğe kapandı
Giriş Tarihi: 30.03.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 18:49

SON DAKİKA | Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza: Bolu-Ankara istikameti trafiğe kapandı

Son dakika haberi: Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen ve onlarca aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle Bolu-Ankara istikameti trafiğe kapandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

SON DAKİKA | Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza: Bolu-Ankara istikameti trafiğe kapandı

Son dakika haberi: TEM Otoyolu'nun Bolu Batı gişeleri ile Çaydurt gişeleri arasında kar yağışı nedeniyle araçların kayması sonucu çok sayıda kaza meydana geldi.

SON DAKİKA | Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza: Bolu-Ankara istikameti trafiğe kapandı

Onlarca aracın çarpışması sonucu İstanbul- Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

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SON DAKİKA | Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza: Bolu-Ankara istikameti trafiğe kapandı

Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine geldi.

SON DAKİKA | Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza: Bolu-Ankara istikameti trafiğe kapandı

Yaralanan kişiler ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

SON DAKİKA | Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza: Bolu-Ankara istikameti trafiğe kapandı | Video

SON DAKİKA | Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza: Bolu-Ankara istikameti trafiğe kapandı

Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor. İstanbul istikametinde de meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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