Haberler Yaşam SON DAKİKA | Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza: Bolu-Ankara istikameti trafiğe kapandı

Giriş Tarihi: 30.03.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 18:49

SON DAKİKA | Bolu Dağı geçişinde zincirleme kaza: Bolu-Ankara istikameti trafiğe kapandı

Son dakika haberi: Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen ve onlarca aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle Bolu-Ankara istikameti trafiğe kapandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.