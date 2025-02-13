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SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya’daki faciada müfettiş raporu ortaya çıktı: İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı hukuki sorumlu!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
13:50
SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya’daki faciada müfettiş raporu ortaya çıktı: İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı hukuki sorumlu!
SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye müfettişlerinin ön inceleme raporunda sona gelindi. Raporda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile yardımcısı Bünyamin Bal'ın hukuki sorumlu olduğu belirtildi. İl Özel İdaresi'nce yapılan denetimlerde eksikliklerin bulunduğu ve asgari özenin gösterilmediğine yer verildi.