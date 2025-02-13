SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya’daki faciada müfettiş raporu ortaya çıktı: İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı hukuki sorumlu!

Raporda ayrıca otelin 17 Mart 2011, 28 Ocak 2016, 21 Ocak 2019, 8 Şubat 2021 ve 14 Şubat 2024 olmak üzere 5 kez denetlendiği belirtilerek, "Bu denetimlerde mutfak bölümleri, gıda hazırlama bölümleri, gıda muhafazası, içme ve kullanma suyu temin etme şekli analiz raporu, havalandırma sistemi, personel hijyeni gibi hijyen ve gıda güvenliğini ilgilendiren alanlar denetlenmeye çalışılmıştır. Denetim yapan personelin çevre sağlık teknisyeni ve gıda mühendisi olması sebebiyle kendi alanları ile ilgili denetim gerçekleştirmişlerdir.