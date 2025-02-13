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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya’daki faciada müfettiş raporu ortaya çıktı: İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı hukuki sorumlu!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:50

SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya’daki faciada müfettiş raporu ortaya çıktı: İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı hukuki sorumlu!

SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye müfettişlerinin ön inceleme raporunda sona gelindi. Raporda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile yardımcısı Bünyamin Bal'ın hukuki sorumlu olduğu belirtildi. İl Özel İdaresi'nce yapılan denetimlerde eksikliklerin bulunduğu ve asgari özenin gösterilmediğine yer verildi.

DHA
SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya’daki faciada müfettiş raporu ortaya çıktı: İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı hukuki sorumlu!

Bolu'daki kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya’daki faciada müfettiş raporu ortaya çıktı: İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı hukuki sorumlu!

Soruşturma kapsamında 31 kişi gözaltına alınırken, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, otelin sahibi Halit Ergül, otel yöneticileri ve otel çalışanlarının da bulunduğu 22 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye müfettişleri de ön inceleme raporunu tamamladı.

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SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya’daki faciada müfettiş raporu ortaya çıktı: İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı hukuki sorumlu!

İHMAL GEREKÇESİYLE İNCELEME YAPILDI

Müfettişler, İl Özel İdaresi tarafından denetimlerde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, Ruhsat ve Denetim müdürlüğü şefi Ahmet Karaaslan, Ruhsat ve Denetim müdürlüğünde görevli gıda mühendisi Muhammed Yılmaz, Ruhsat ve Denetim müdürlüğünde görevli çevre sağlık teknisyeni Cemal Yılmaz ile Ruhsat ve Denetim müdürlüğü eski memuru Davut Akgül hakkında ön inceleme yaptı.

SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya’daki faciada müfettiş raporu ortaya çıktı: İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı hukuki sorumlu!

OTEL, İL ÖZEL İDARE EKİPLERİ 5 KEZ DENETİM YAPMIŞ AMA...

Müfettişlerin incelemelerinin ardından hazırlanan ön inceleme raporunda otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 26 Kasım 2007, 3 Mart 2008 ve son olarak 29 Aralık 2015 tarihinde olmak üzere 3 ayrı iş yeri açma ve çalışma ruhsatının düzenlendiği ifade edildi.

SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya’daki faciada müfettiş raporu ortaya çıktı: İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı hukuki sorumlu!

Raporda ayrıca otelin 17 Mart 2011, 28 Ocak 2016, 21 Ocak 2019, 8 Şubat 2021 ve 14 Şubat 2024 olmak üzere 5 kez denetlendiği belirtilerek, "Bu denetimlerde mutfak bölümleri, gıda hazırlama bölümleri, gıda muhafazası, içme ve kullanma suyu temin etme şekli analiz raporu, havalandırma sistemi, personel hijyeni gibi hijyen ve gıda güvenliğini ilgilendiren alanlar denetlenmeye çalışılmıştır. Denetim yapan personelin çevre sağlık teknisyeni ve gıda mühendisi olması sebebiyle kendi alanları ile ilgili denetim gerçekleştirmişlerdir.

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