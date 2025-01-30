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SON DAKİKA | Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında yeni ifadeler ortaya çıktı: Yangın tüpü bulamadım! "Alarm ve fıskiye..."
Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
10:28
SON DAKİKA | Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında yeni ifadeler ortaya çıktı: Yangın tüpü bulamadım! "Alarm ve fıskiye..."
Son dakika haberleri: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülürken, yeni ifadeler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan kişiler arasında yer alan aşçı Faysal Yaver, yangını gördükten sonra bina dışına çıkana kadar yangın alarmı veya uyarıcı mekanik ses duymadığını, insanları bağırarak uyandırmaya çalıştıklarını anlattı. Bir diğer tutuklu mutfak çalışanı Mehmet Gündüz ise yangın tüpü aradığını ancak bulamadığını ifade etti.