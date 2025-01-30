SON DAKİKA | Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında yeni ifadeler ortaya çıktı: Yangın tüpü bulamadım! "Alarm ve fıskiye..."

"OTELDE KİMİN DENETİM YAPTIĞINI BİLMİYORUM"

Yaver, otele geleli bir ay olduğunu, bu süre zarfında yangın tatbikatı yapılıp yapılmadığını bilmediğini, yangın için görevlendirilen herhangi birinin kendisine tanıtılmadığını, gece çalıştığı için resepsiyonda görevli 2 kişiye yemek hazırladığını, bunun dışında katlardan sorumlu herhangi bir görevliyi bilmediğini kaydetti.

Otelde geceleri çalışan güvenlik görevlisi görmediğinden, olması halinde kendisinden yemek alacağından bahseden Yaver, otelde tatbikat veya denetim yapılıp yapılmadığına dair, "Ben zaten 1 aydır otelde çalışıyorum. Benim çalışmış olduğum saatlerde otelde herhangi bir denetime rastlamadım. Otelde kimin denetim yaptığını bilmem. Otelin herhangi bir yetkilisini tanımıyorum. Ben sezonluk çalışıyorum." ifadelerini kullandı.