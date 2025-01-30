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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Bolu'daki faciada yeni detaylar! Çalışanlar otel sahibini yalanladı: Atma patron güvenlik yok!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 06:31

SON DAKİKA | Bolu'daki faciada yeni detaylar! Çalışanlar otel sahibini yalanladı: Atma patron güvenlik yok!

Son dakika haberi: Bolu'daki yangın faciasında 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel'in patronu Halit Ergül'ün ifadesindeki her yalan tek tek çürüyor. Otelde 24 saat güvenlik görevlisi olduğunu ve yangın durumunda ikaza basıldığını öne süren Ergül'ün sözlerini ifade veren çalışanları yalanladı: Otelde ne güvenlik odası ne de gece çalışan bir güvenlik elemanı var

Halit TURAN
SON DAKİKA | Bolu’daki faciada yeni detaylar! Çalışanlar otel sahibini yalanladı: Atma patron güvenlik yok!

Son dakika haberi: Bolu'daki otel faciasında otelin güvenlik kamerası görüntüleri zarar görmedi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığındaki soruşturma dosyasına giren görüntülerde, otelin 4'üncü katındaki restoran bölümünde kahvaltılarda omlet ve yumurta pişirilen şov bölümü olarak adlandırılan yerden yangının başladığı tespit edildi.

SON DAKİKA | Bolu’daki faciada yeni detaylar! Çalışanlar otel sahibini yalanladı: Atma patron güvenlik yok!

Açık unutulan cihazlardan dumanların yükselmeye başladığı, otelde güvenlik odası ve güvenlik görevlisinin de bulunmaması nedeniyle fark edilmeyen dumanların yangına sebebiyet verdiği belirlendi.

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SON DAKİKA | Bolu’daki faciada yeni detaylar! Çalışanlar otel sahibini yalanladı: Atma patron güvenlik yok!

Patron Halit Ergül'ün "Otelde 24 saat güvenlik görevlileri bulunur, yangında ikaza basarlar" diye sorumlu gösterdiği güvenlik görevlisinin de gece çalışmadığı diğer çalışanların ifadeleriyle yalanlandı.

SON DAKİKA | Bolu’daki faciada yeni detaylar! Çalışanlar otel sahibini yalanladı: Atma patron güvenlik yok!

238 kişinin gece konakladığı otelde sadece resepsiyonda iki kişinin kaldığı, mutfak bölümünde de gece ekmek ve kahvaltı hazırlamaya gelen 4 çalışanın bulunduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Bolu’daki faciada yeni detaylar! Çalışanlar otel sahibini yalanladı: Atma patron güvenlik yok!

DUMANLAR BU ŞEKİLDE ÇIKTI VE YANGIN BÜYÜDÜ

Bolu Kartalkaya'da Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşen 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada ihmaller zinciri tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor.

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