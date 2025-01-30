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SON DAKİKA | Bolu'daki faciada yeni detaylar! Çalışanlar otel sahibini yalanladı: Atma patron güvenlik yok!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
06:31
SON DAKİKA | Bolu'daki faciada yeni detaylar! Çalışanlar otel sahibini yalanladı: Atma patron güvenlik yok!
Son dakika haberi: Bolu'daki yangın faciasında 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel'in patronu Halit Ergül'ün ifadesindeki her yalan tek tek çürüyor. Otelde 24 saat güvenlik görevlisi olduğunu ve yangın durumunda ikaza basıldığını öne süren Ergül'ün sözlerini ifade veren çalışanları yalanladı: Otelde ne güvenlik odası ne de gece çalışan bir güvenlik elemanı var