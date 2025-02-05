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SON DAKİKA | Bolu'daki yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti! Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi hakkında flaş karar
Giriş Tarihi: 05.02.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
11:59
SON DAKİKA | Bolu'daki yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti! Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi hakkında flaş karar
Son dakika haberleri: Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, Grand Kartal'ın sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda işletmenin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İşte detaylar...