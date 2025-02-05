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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Bolu'daki yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti! Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi hakkında flaş karar
Giriş Tarihi: 05.02.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:59

SON DAKİKA | Bolu'daki yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti! Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi hakkında flaş karar

Son dakika haberleri: Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, Grand Kartal'ın sahibi Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda işletmenin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İşte detaylar...

İHA
SON DAKİKA | Bolu’daki yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti! Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün eşi hakkında flaş karar

Son dakika haberleri: Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya'da 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

SON DAKİKA | Bolu’daki yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti! Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün eşi hakkında flaş karar

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam kişi sayısı 30'a yükseldi. Şüphelilerden 19'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakıldı.

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SON DAKİKA | Bolu’daki yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti! Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün eşi hakkında flaş karar

Soruşturma çerçevesinde, 2 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

SON DAKİKA | Bolu’daki yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti! Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün eşi hakkında flaş karar

HALİT ERGÜL'ÜN EŞİNE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA | Bolu’daki yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti! Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün eşi hakkında flaş karar

Tutuklu bulunan Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş. hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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