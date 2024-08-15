Giriş Tarihi: 15.08.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
14:27
SON DAKİKA: Bülent Uygun sabah.com.tr'ye konuştu: Yoğun bakıma kaldırılan kızı Almina Uygun'un sağlık durumu nasıl?
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un kızı Almina Uygun şeker komasına girerek yoğun bakıma kaldırıldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören Almina Uygun, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve bir dizi ameliyat geçirecek. Bülent Uygun, kızı Almina Uygun'un sağlık durumu ile ilgili sabah.com.tr'ye konuştu. Peki, Almina Uygun ölüm tehlikesini atlattı mı? İşte Bülent Uygun'un açıklamaları ve Almina Uygun'un sağlık durumu...