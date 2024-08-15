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Giriş Tarihi: 15.08.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:27

SON DAKİKA: Bülent Uygun sabah.com.tr'ye konuştu: Yoğun bakıma kaldırılan kızı Almina Uygun'un sağlık durumu nasıl?

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un kızı Almina Uygun şeker komasına girerek yoğun bakıma kaldırıldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören Almina Uygun, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve bir dizi ameliyat geçirecek. Bülent Uygun, kızı Almina Uygun'un sağlık durumu ile ilgili sabah.com.tr'ye konuştu. Peki, Almina Uygun ölüm tehlikesini atlattı mı? İşte Bülent Uygun'un açıklamaları ve Almina Uygun'un sağlık durumu...

ONUR ŞAHANOĞLU
SON DAKİKA: Bülent Uygun sabah.com.tr’ye konuştu: Yoğun bakıma kaldırılan kızı Almina Uygun’un sağlık durumu nasıl?

Süper Lig takımlarından Sivasspor'un deneyimli teknik adamı Bülent Uygun'un kızı Almina Uygun şeker komasına girdi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastanede tedavisine başlanan Uygun yoğun bakıma alındı. Bülent Uygun apar topar Çorlu'ya geçerken, kızının sağlık durumu ile ilgili sabah.com.tr'ye kısa bir açıklama yaptı.

SON DAKİKA: Bülent Uygun sabah.com.tr’ye konuştu: Yoğun bakıma kaldırılan kızı Almina Uygun’un sağlık durumu nasıl?

BÜLENT UYGUN'U SARSAN HABER

Türkiye'nin önemli teknik adamlarından Bülent Uygun'un kızı Almina Uygun yoğun bakıma kaldırıldı. Almina Uygun'un Tekirdağ'da bulunduğu ve Çorlu'daki özel bir hastanede ilk müdahalenin gerçekleştiği bildirildi. Hastaneye kaldırıldığında durumu kötü olan Almina Uygun'un yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

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SON DAKİKA: Bülent Uygun sabah.com.tr’ye konuştu: Yoğun bakıma kaldırılan kızı Almina Uygun’un sağlık durumu nasıl?

BÜLENT UYGUN APAR TOPAR TEKİRDAĞ'A GİTTİ

Kayserispor maçı hazırlıkları sırasında haberi alan Bülent Uygun, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine giderek hastaneye koştu. Uygun, kızının sağlık sorunları nedeniyle bu hafta Kayserispor ile oynanacak maçta takımın başında olamayacak.

SON DAKİKA: Bülent Uygun sabah.com.tr’ye konuştu: Yoğun bakıma kaldırılan kızı Almina Uygun’un sağlık durumu nasıl?

UYGUN SABAH.COM.TR'YE KONUŞTU: ÖLÜM TEHLİKESİNİ ATLATTIK

Sabah.com.tr Bülent Uygun'a ulaştı. Uygun, kızının sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun ölüm tehlikesini atlattık.

SON DAKİKA: Bülent Uygun sabah.com.tr’ye konuştu: Yoğun bakıma kaldırılan kızı Almina Uygun’un sağlık durumu nasıl?

Şeker komasına girmişti. Durumu düzelttik. Hala yoğun bakımda ama hayati tehlikemiz yok. Bu hafta İstanbul'a geçerek bir dizi ameliyata girecek." dedi.

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