SON DAKİKA: Bülent Uygun sabah.com.tr’ye konuştu: Yoğun bakıma kaldırılan kızı Almina Uygun’un sağlık durumu nasıl?

Süper Lig takımlarından Sivasspor'un deneyimli teknik adamı Bülent Uygun'un kızı Almina Uygun şeker komasına girdi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastanede tedavisine başlanan Uygun yoğun bakıma alındı. Bülent Uygun apar topar Çorlu'ya geçerken, kızının sağlık durumu ile ilgili sabah.com.tr'ye kısa bir açıklama yaptı.