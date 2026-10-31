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Giriş Tarihi: 31.10.2026 07:46 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 07:49

Son dakika | Bulgar milletvekili cinayetinde 30 saniyelik sır görüşme: Şok detaylara SABAH ulaştı

Son dakika haberi! Bulgaristan'da iş adamı Eyüp Temiz'in, eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Slavcho Penchev Binev'i öldürdüğü ticari anlaşmazlığın detaylarına SABAH ulaştı. Temiz'in otuz saniyelik gizemli bir görüşmenin ardından tetiği çektiği belirlendi.

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Ümit Erkan DEMİRCAN
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Son dakika | Bulgar milletvekili cinayetinde 30 saniyelik sır görüşme: Şok detaylara SABAH ulaştı

Son dakika haberi... Türk iş adamı Eyüp Temiz 30 yıldır, ortaklık yaptığı Avrupa Parlamentosu eski milletvekili, Bulgaristan Olimpiyat Tekvando Federasyonu Başkanı Slavcho Penchev Binev ile Filibe yakınlarında bulunan ve toplam değeri 270.6 milyon euro olan iki devasa sanayi parkı projesi konusunda anlaşmazlığa düştü.

Görseldekiler: (Slavcho Penchev Binev/soldaki, Eyüp Temiz/sağdaki)

Son dakika | Bulgar milletvekili cinayetinde 30 saniyelik sır görüşme: Şok detaylara SABAH ulaştı

İddiaya göre Binev, bu projelerin 110 milyon euroluk bölüşümü kısmından daha fazla pay talep ediyordu.

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Son dakika | Bulgar milletvekili cinayetinde 30 saniyelik sır görüşme: Şok detaylara SABAH ulaştı

İŞ YEMEĞİNDE BULUŞTULAR

Taraflar, aralarındaki 500 bin euroluk ticari varlık ihtilafını gidermek için 23 Ekim akşamı Sofya'da bir iş yemeğinde bir araya geldi. Ancak yemekte de uzlaşma sağlanamadı.

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Son dakika | Bulgar milletvekili cinayetinde 30 saniyelik sır görüşme: Şok detaylara SABAH ulaştı

İddiaya göre 24 Ekim günü itilaftan sorumlu tuttuğu Eyüp Temiz'in mimar eşi Niya Temiz'i telefonla arayan Binev, hakaretler yağdırdı. Temiz yaşananları eşine anlattı.

Çılgına dönen Eyüp Temiz, şoförü Yusuf T. ve tercümanını İbryam Y. ile birlikte Binev'in Sofya'nın seçkin semtlerinden Pavlovo'daki evine gitti.

Son dakika | Bulgar milletvekili cinayetinde 30 saniyelik sır görüşme: Şok detaylara SABAH ulaştı

EVDE TETİĞİ ÇEKTİ

Evin salonunda başlayan tartışma daha da alevlendi. Bu sırada telefonda Türkçe 30 saniye süren bir görüşme yapan Eyüp Temiz, ardından silahını çekerek Binev'e ateş etti. Binev ölürken, kaçan saldırganlar, 1.5 saat sonra otobanda yakalandı. Araçta yapılan aramada cinayette kullanılan 2 silah da ele geçirildi.

Son dakika | Bulgar milletvekili cinayetinde 30 saniyelik sır görüşme: Şok detaylara SABAH ulaştı

Temiz tutuklanırken Yusuf T. ve İbryam Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis, şimdi o 30 saniyelik sır görüşmenin peşine düştü.

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