Son dakika | Bulgar milletvekili cinayetinde 30 saniyelik sır görüşme: Şok detaylara SABAH ulaştı

EVDE TETİĞİ ÇEKTİ

Evin salonunda başlayan tartışma daha da alevlendi. Bu sırada telefonda Türkçe 30 saniye süren bir görüşme yapan Eyüp Temiz, ardından silahını çekerek Binev'e ateş etti. Binev ölürken, kaçan saldırganlar, 1.5 saat sonra otobanda yakalandı. Araçta yapılan aramada cinayette kullanılan 2 silah da ele geçirildi.