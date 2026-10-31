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Son dakika | Bulgar milletvekili cinayetinde 30 saniyelik sır görüşme: Şok detaylara SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 31.10.2026 07:46
Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 07:49
Son dakika | Bulgar milletvekili cinayetinde 30 saniyelik sır görüşme: Şok detaylara SABAH ulaştı
Son dakika haberi! Bulgaristan'da iş adamı Eyüp Temiz'in, eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Slavcho Penchev Binev'i öldürdüğü ticari anlaşmazlığın detaylarına SABAH ulaştı. Temiz'in otuz saniyelik gizemli bir görüşmenin ardından tetiği çektiği belirlendi.